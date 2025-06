Seminário dos Prefeitos 2025: 'Procuramos levar a experiência do Ceará para todo o País', diz Camilo

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) apontou que, desde o início da sua gestão como auxiliar do Governo Lula, seu intuito tem sido levar para o restante do Brasil a expertise do Estado no setor. A declaração do político aconteceu nesta segunda-feira (16), durante o Seminário de Gestores Públicos — Prefeitos 2025.

“O Ceará já é um exemplo na área da educação para o Brasil. A gente procurou, ao longo desses dois anos e seis meses, levar a experiência do Ceará, o regime de colaboração para todo o país”, enfatizou o petista, ao se referir ao período que comanda a pasta federal.

De acordo com ele, a participação dos demais entes na promoção das estratégias educacionais é um elemento de êxito e norteia a maioria dos programas tocados pelo Ministério da Educação (MEC).

“Sempre digo que o Ministério da Educação é um maestro, é o coordenador, da política, [porque] as políticas acontecem nos municípios e nos estados, principalmente no ensino fundamental, que é de responsabilidade dos municípios”, salientou Camilo Santana.

Ao que disse — listando, entre outras iniciativas, programa Pé de Meia, a construção de novas creches e escolas em tempo integral, e ainda o Mais Professores —, as ações que integram o conjunto de iniciativas do MEC “só existem graças com o regime de colaboração e a parceria dos municípios e estados brasileiros”.

Indagado sobre a sua participação no evento, ele comentou que o espaço propicia discussões relevantes. “Para mim, é um momento importante para fazer esse debate, principalmente de um tema que considero um dos mais importantes para uma nação, que é a questão da educação”, finalizou.

O ministro Camilo Santana foi um dos convidados do evento, organizado pelo Diário do Nordeste em parceria com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e o Instituto Future. Ele apresentou, neste primeiro dia, uma palestra intitulada “O MEC está junto com os Municípios”.