Camilo Santana: MEC vai abrir nova seleção de creches e transporte e anunciar mudanças no Fundeb

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) anunciou, nesta segunda-feira (16), que o Governo Federal irá abrir novas seleções para a construção de creches e aquisição de veículos para o transporte escolar.

Além disso, segundo o auxiliar do Governo Lula, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) passará por mudanças, com um aumento no volume dos repasses.

“Estamos prestes a abrir uma seleção de construção de creches e transporte escolar, agora em junho. Os municípios cearenses se inscreveram para isso, vamos em breve divulgar o resultado”, frisou o político, que esteve presente no primeiro dia do Seminário de Gestores Públicos — Prefeitos 2025.

O titular do Ministério da Educação (MEC) também chamou atenção para uma medida recente da sua gestão, uma alteração nas regras da utilização de uma das fontes de recursos direcionados aos entes públicos. Segundo ele, essa era uma “demanda antiga”.

“Anunciei recentemente uma ação importante para os municípios, que é a possibilidade de usar os recursos do Salário Educação para merenda escolar e para compra de fardamento escolar”, pontuou, celebrando a ampliação do raio de aplicação destas cifras.

De acordo com o petista, o Fundeb tem passado por aumentos progressivos de repasses anualmente e, ainda em 2025, haverá a divulgação de uma nova majoração. “Vamos anunciar em breve um aumento nos repasses do Fundeb, já esse ano, para os municípios e estados”.

O ministro foi um dos convidados do evento, organizado pelo Diário do Nordeste em parceria com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e o Instituto Future. Ele apresentou, neste primeiro dia, uma palestra intitulada “O MEC está junto com os Municípios”.