254 guardas municipais são nomeados por Evandro Leitão; prazo de convocação é reduzido

Após anular as 508 nomeações de guardas municipais que o ex-prefeito José Sarto (PDT) fez em dezembro passado, o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) oficializou nessa quinta-feira (6) a nomeação de 254 desses candidatos, integrantes do último concurso público da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). O ato foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM).

Dos nomeados, 171 são de ampla concorrência, 69 são da cota para pessoas negras e 14 são vagas e Pessoas com Deficiência (PCD).

A nomeação dos outros 254 teve mudanças e está prevista para o início de 2026, segundo anunciou Leitão nesta semana nas redes sociais. "A convocação da segunda turma, prevista para o início de 2026, chamará outros 254 guardas, totalizando os 508 restantes do certame. Contem conosco para fazermos de Fortaleza uma cidade cada vez mais protegida", escreveu o prefeito.

Mudanças na convocação

No último dia 22 de janeiro, o chefe do Executivo Municipal havia anunciado outro cronograma de nomeações, que seria feito em três fases: 160 guardas em 1º fevereiro de 2025, outros 160 em 1º de janeiro de 2026 e o 188 restantes em 1º de agosto do mesmo ano.

As mudanças nas convocações começaram após Evandro suspender no começo de janeiro a nomeação feita ainda na gestão Sarto. Segundo a Consultoria Geral da Procuradoria Geral do Município de Fortaleza (PGM), a ação violou uma lei federal que fala sobre nomeações em períodos de troca de poder.

De acordo com o inciso V do dispositivo federal, é proibido "nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex ofício, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos".

