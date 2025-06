Apenas 105 cidades cearenses têm guardas municipais estruturadas, diz presidente da Aprece

Quase metade das cidades cearenses não têm uma Guarda Municipal estruturada, conforme apontou o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Joacy Júnior, nesta terça-feira (17). Segundo “Juju”, como é conhecido, das 184 prefeituras, apenas 105 contam com uma organização do tipo.

A declaração foi dada durante o Seminário dos Prefeitos 2025, que ocorre no Centro de Eventos do Ceará, um dia após o governador Elmano de Freitas (PT) anunciar integração entre polícias Militar e Civil e guardas municipais no Estado.

“Muitos não têm ainda uma estrutura física de equipamentos, de armamentos, de veículos como moção para poder desempenhar uma boa atividade. Essa parceria com o governo vai reforçar justamente esse déficit que tem os municípios. Muitos municípios criaram a guarda somente com a boa vontade do prefeito, com a intenção de dar aquele ‘plus’ na segurança municipal”, observou Juju.

Na segunda (16), Elmano afirmou que vai unir os prefeitos cearenses nas próximas semanas para discutir essa integração das forças da Segurança Pública, com ações de "fortalecimento, inovação tecnológica e apoio financeiro".

“Nós temos mais de 4 mil guardas municipais no Estado. Portanto, poderemos fazer um trabalho muito importante, juntos, com tecnologia, ação integrada, com comunicação, com integração, para que possamos trazer mais paz para o povo cearense”, disse o governador.

Secretário de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), Roberto Sá indicou que as discussões serão feitas por meio de um seminário organizado pelo Governo do Ceará. "Para nós falarmos o que pensamos e no que poderemos ajudar e ouvi-los também", explica.

"Trazendo a própria Polícia Federal para falar sobre o aspecto de legalização da Guarda para a aquisição de arma de fogo, trazer alguém do governo federal para falar sobre o financiamento da Segurança Pública, trazer alguém que trabalhou na elaboração do projeto de lei que falou sobre as guardas municipais, falando sobre o espírito daquela lei que trouxe uma série de atividades com um novo papel para a guarda municipal", detalhou.

Seminário dos Prefeitos 2025

A 13ª edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2025, acontece no Centro de Eventos do Ceará até esta terça-feira (17). O evento reúne deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas de todo o Brasil para discutir assuntos como inovação, governança e sustentabilidade nas gestões.

O tema que irá nortear as discussões, palestras e painéis nesta edição do Seminário é "Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas".

