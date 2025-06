Seminário de Prefeitos 2025 aborda saúde financeira dos municípios e Inteligência Artificial

O XIII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025 aborda temas caros às gestões municipais, como a saúde financeira dos municípios — e alternativas para o financiamento da administração pública — e o uso das tecnologias no Poder Público, com foco na Inteligência Artificial.

A importância dos temas foi destacada pelo presidente da Associação de Prefeitos do Ceará (Aprece), Joacy Junior, o Juju. "Hoje, uma das maiores dificuldades é a questão financeira", explica. "Cada vez mais os municípios têm contraído obrigações que originalmente não eram suas, de programas federais, de programas sociais e que hoje elas passaram a ser uma política pública praticamente do município em virtude do subfinanciamento feito ao longo desses últimos tempos", explica.

Um dos participantes da solenidade de abertura do Seminário de Prefeitos 2025, nesta segunda-feira (16), Juju também é palestrante no painel "Fonte de Recursos para os Municípios", na terça-feira (17). O foco da fala dele serão os impactos de emendas parlamentares e programas federais e estaduais para os municípios.

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB) também citou a importância da chegada de recursos aos municípios. "A gente vive no município, os problemas estão nos municípios", ressaltou, acrescentando a importância da efetivação do pacto federativo.

"Importante que cada vez mais os municípios estejam muito bem dirigidos, com boas execuções orçamentárias e esse dinheiro chegue de Brasília na ponta. É isso que todos nós queremos", disse.

Um dos integrantes da mesa da solenidade de abertura do Seminário Prefeitos 2025, ele pontuou ainda a prioridade da pauta municipalista na Alece. "O que nós pudermos fazer para que leis estaduais sejam em defesa dos municípios, nós iremos fazer e continuaremos a fazer", garantiu.

Inteligência Artificial nas prefeituras

Juju falou ainda que o seminário é importante, porque é um "momento de troca, um grande momento de colaboração". Ele afirma que parte importante dessa "troca de conhecimentos" são os painés realizados durante a programação, que discutem temas como meio ambiente, protagonismo feminino na gestão pública e primeira infância, dentre outros assuntos.

"Temas de inovações tecnológicas, que no meu ponto de vista hoje é uma ferramenta importante, o prefeito que precisa e deve ter acesso à tecnologia e utilizar ela da melhor forma possível para que possa estar colhendo bons resultados na aplicabilidade dos recursos públicos. Recursos esses, como eu digo aqui, que já são bem escassos no município", defende.

Quem também falou sobre o uso de tecnologias foi o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto (PSB). Ele é um dos palestrantes do painel "Inteligência Artificial na Gestão Pública", parte da programação do seminário nesta segunda. Ele explica que deve falar tanto do uso da tecnologia para diminuir a quantidade de papel utilizado na casa legislativa, por exemplo, o que gera economia, como da inteligência artificial.

"A MaraIA hoje é uma ferramenta, a primeira inteligência artificial da Câmara de Fortaleza, para dar mais informação, para dar mais qualidade nos debates na casa do povo, assim melhorando a celeridade dos processos para que a população de Fortaleza, cada vez mais, tenham os seus projetos, as suas ideias, com o Poder Executivo transformado em leis para melhorar a vida do fortalezense", diz.

Seminário Prefeitos 2025

O Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025 reúne deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas de todo o Brasil para discutir assuntos como inovação, governança e sustentabilidade nas gestões.

O evento é promovido pelo Diário do Nordeste, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.