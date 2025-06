Seminário dos Prefeitos 2025: Evandro diz que foco em Fortaleza é ter 'cidade mais igualitária'

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), comentou sobre os desafios de tornar a capital cearense mais igualitária em meio à alta produção de riqueza na cidade. Para ele, ser prefeito no Brasil exige "muita coragem" devido às adversidades que as gestões enfrentam. A declaração foi dada nesta segunda-feira (16), durante a abertura do Seminário dos Prefeitos 2025, que ocorre no Centro de Eventos do Ceará.

"Aqui, em Fortaleza, eu digo para vocês que não quero ser a cidade com o maior PIB do nordeste, mas (ao mesmo tempo) ser uma das mais desiguais do Brasil. Eu prefiro não ter o primeiro PIB do Nordeste, mas ter uma cidade mais igualitária, mais inclusiva, onde as pessoas possam se sentir respeitadas no seu direito de ir e vir, e que efetivamente nós tenhamos uma cidade de quase 2,5 milhões de pessoas e as políticas sociais possam chegar aos mais vulneráveis", disse Evandro, ao pontuar o objetivo em comum pela "justiça social".

A cidade de Fortaleza manteve, pelo quarto ano seguido, o posto de maior Produto Interno Bruto entre as capitais nordestinas, conforme os dados do PIB de 2021 divulgados em 2023 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Um levantamento mais recente e mais específico, divulgado pelo Observatório da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), mostra que a capital cearense teve o maior PIB do Nordeste no setor de tecnologia.

O prefeito apontou o tripé que tem guiado sua gestão até o momento: a responsabilidade social, a responsabilidade fiscal e o planejamento e transparência. A Prefeitura, no primeiro ano de mandato, foca no último alicerce para que, "a partir do segundo ano, possa fazer as devidas entregas que a população espera".

Seminário dos Prefeitos 2025

A 13ª edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2025, acontece no Centro de Eventos do Ceará até terça-feira (17). O evento reúne deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas de todo o Brasil para discutir assuntos como inovação, governança e sustentabilidade nas gestões.

O tema que irá nortear as discussões, palestras e painéis nesta edição do Seminário é "Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas".