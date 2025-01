Juju, ex-prefeito de Jaguaribara, é eleito presidente da Aprece e projeta agenda para o biênio

A Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) elegeu a sua nova diretoria executiva para o biênio 2025-2026, com Joacy Junior (PSB), o Juju, ex-prefeito de Jaguaribara, na presidência. A reunião desta segunda-feira (20) contou com a presença de diversos gestores na ativa e de ex-gestores cearenses na sede da entidade, em Fortaleza, para a sucessão de Dr. Júnior (sem partido), ex-prefeito de Chorozinho, na posição.

Em aceno ao antecessor, Juju projetou ampliar feitos de Dr. Junior e dialogar pela sustentação financeira dos municípios cearenses. "A gente fica com o desafio de também lutar por pautas importantes que possam trazer efetivamente benefícios aos municípios de imediato. [...] Neste ano, os dois FPMs (Fundos de Participação dos Municípios) já são menores do que o mesmo período do ano passado, de 10 e 20 de janeiro, e, continuando dessa forma, vai inviabilizar algumas gestões no decorrer do ano", comentou o novo presidente.

A chapa “Por um municipalismo forte e qualificado”, representada por Juju, foi a única inscrita na eleição, com outros seis gestores na composição. Eles terão um mandato de dois anos que pode ser renovado por igual período, após submissão a novo pleito. Estarão à frente da Aprece a partir desta segunda-feira:

Presidente: Joacy Alves dos Santos Junior (PSB), de Jaguaribara;

Vice-presidente: Antonio Amaro Pereira Oliveira (PT), de Ipaporanga;

Secretário-geral: Flavio Cesar Bruno Teixeira Filho (PT), de Amontada;

1º Secretário: Claudio Bezerra Saraiva (PSB), de Capistrano;

Tesoureiro-geral: Alex Sandro Rufino Ferreira (PSD), de Umari;

1º Tesoureira: Ynara Furtado Vasconcelos Mota (Republicanos), de Guaramiranga;

Presidente de honra: Roberto Soares Pessoa (União), de Maracanaú.

Presidente da entidade durante a pandemia e em outros momentos delicados para os municípios, Dr. Junior destacou a relevância de agregar mais prefeitos à agenda da Aprece.

"Dos 184 municípios cearenses, nós temos 181 filiados, o maior quantitativo de todos os tempos, isso fruto de muito trabalho, de muita entrega. Nós conseguimos trazer muitas conquistas para os municípios, principalmente da ordem financeira, de recursos que a gente conseguiu, fruto de muitas tratativas em Brasília, aqui no governo do Estado, e isso proporcionou um fortalecimento nos municípios", apontou.