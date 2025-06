Seminário dos Prefeitos 2025 reúne gestores no Centro de Eventos; veja programação desta terça (17)

Segue, nesta terça-feira (17), no Centro de Eventos do Ceará, a 8ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos. Entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, deputados e outras autoridades públicas, o evento reúne especialistas de todo o Brasil para discutir temas como inovação, governança e sustentabilidade.

Neste ano, o assunto que norteia as discussões é "Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas". Nesta terça, a primeira palestra será sobre desafios, projetos e ações do Tribunal de Contas do Ceará (TCE) relacionadas à primeira infância.

Depois, ainda pela manhã, os painéis serão sobre transparência na gestão pública, meio ambiente e sustentabilidade e segurança pública. Já no período da tarde, as discussões serão sobre políticas de educação, finanças públicas, turismo e outros.

Veja também PontoPoder Modernização da administração municipal dá o tom da programação do 13º Seminário Gestores Públicos PontoPoder Seminário dos Prefeitos 2025: 'Procuramos levar a experiência do Ceará para todo o País', diz Camilo

Abertura contou com participação do governador

O governador Elmano de Freitas (PT) participou da abertura do seminário nessa segunda (16). Na oportunidade, ele destacou a importância de um regime de colaboração com os municípios e elogiou o evento por oportunizar troca de experiências entre os gestores locais e, consequentemente, o aperfeiçoamento do serviço público.

O gestor comentou ainda que ações de infraestrutura, saúde, educação e resíduos sólidos, por exemplo, devem considerar as especificidades de cada cidade. "Espero que a gente possa estruturar uma rede de funcionamento que seja perene, em que as ações do Estado possam ser mais aproximadas e alinhadas com as ações dos municípios. Isso é muito importante para que o recurso público possa ser potencializado e os benefícios para a população possam ser maiores", observou o político.

Acompanhe ao vivo:

Palcos simultâneos

O seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares (SVM), pelo Instituto Future e pela Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos. Neste ano, conta com dois palcos simultâneos (A e B), garantindo abrangência maior de temas e agilidade na programação. (Confira programação completa abaixo)

O "grande objetivo" do evento, segundo o superintendente do SVM, Ruy do Ceará, é "contribuir para a boa administração das cidades". "Para isso, nada melhor do que a prática do tema do evento: eficiência e transparência", afirmou.

Inscrições

A inscrição no encontro é gratuita e deve ser feita pelo site do seminário. Ao acessar a página, clique em "Inscreva-se" e preencha o formulário com nome completo, e-mail, telefone, cargo e instituição representada. Após a confirmação, você receberá por e-mail as orientações complementares sobre o evento.

Quem pode participar

Podem participar do seminário gestores como prefeitos, governadores, parlamentares das esferas federal, estadual e municipal, além de secretários e outros líderes políticos responsáveis pela implementação de políticas públicas.

O evento também é destinado a servidores públicos de todos os níveis administrativos, representantes de organizações não governamentais e da sociedade civil, professores, pesquisadores e estudantes das áreas de gestão e políticas públicas.

Compõem o público-alvo do evento, ainda, empresários e líderes do setor privado que mantêm relação com a administração pública em projetos de inovação e desenvolvimento econômico.

Confira a programação desta terça-feira (17)

17 de junho de 2025 (terça-feira)

Manhã

08h às 09h

Credenciamento, networking e visitação aos estandes

09h às 09h30

Palco A – Palestra 01: Primeira Infância – Desafios, Projetos e Ações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

09h30 às 11h

Palco A – Painel 04: Transparência: Cidadania e Fortalecimento da Gestão Pública

Palco B – Painel 09: Meio Ambiente e Sustentabilidade

11h às 12h

Palco A – Painel 05: Segurança Pública – O Município como Prioridade

12h às 14h30

Intervalo para almoço

Tarde

14h30 às 15h

Palco A – Palestra 02: Saúde Mental na Gestão Pública

15h às 16h30

Palco A – Painel 06: Políticas Públicas de Educação: Eficiência nos Resultados

16h às 17h30

Palco A – Painel 07: Fontes de Recursos para os Municípios

Palco B – Painel 12: Finanças Públicas

14h30 às 16h

Palco B – Painel 11: Economia em Movimento

16h às 17h30

Palco B – Painel 10: O Turismo como alavancador do desenvolvimento econômico nos municípios

17h30 às 19h