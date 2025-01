Evandro adia entrega de relatório de transição citando déficit fiscal na Prefeitura: “situação crítica”

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (10), o adiamento da entrega do relatório de transição entre a gestão iniciada por ele e a do ex-prefeito José Sarto (PDT), encerrada em 31 de dezembro de 2024. O prazo inicial para a apresentação do documento era até esta sexta (10), mas foi prorrogado para o dia 31 de janeiro.

A decisão foi motivada, segundo Leitão, por informações consideradas insuficientes durante o período de transição, o que impede a administração de ter um diagnóstico claro sobre a situação financeira do município. O pedido de prorrogação foi formalizado pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) e pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).

Durante a coletiva, o prefeito revelou um cenário fiscal preocupante, destacando um déficit expressivo em diversas áreas da administração. Como exemplo, citou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que, de acordo com ele, acumula uma dívida de R$ 70 milhões.

Leitão pediu paciência a aliados em relação às acomodações políticas e anunciou que fará um plano de reestruturação da gestão pública municipal, diante das dificuldades fiscais encontradas.