Carnaval de Fortaleza é confirmado por nova secretária da Cultura: ‘Preciso entender qual vai ser o tamanho dele’

Nova secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa afirmou que a atual gestão está comprometida com a realização do Carnaval de Fortaleza, mas o “tamanho” da festa ainda será avaliado. A declaração foi dada na primeira reunião do secretariado do prefeito Evandro Leitão (PT), na manhã desta sexta-feira (3).

“Isso foi uma das coisas que o prefeito Evandro provocou na gente, que tenha uma atenção às programações estruturantes e de forma descentralizada. Isso é uma orientação. O Carnaval faz parte da cultura da Cidade”, afirmou a gestora.

No entanto, Helena ressaltou que o Ciclo Carnavalesco de 2025 foi estruturado a partir da gestão anterior. Os editais do período foram lançados nos dias 27 e 30 de dezembro do ano passado, no final do governo Sarto (PDT) e com a Secultfor ainda comandada pelo irmão do ex-prefeito, Elpídio Nogueira (PDT).

“Eu preciso entender qual vai ser o tamanho dele a partir do que já foi comprometido e estruturado na gestão anterior. Vou trabalhar em cima de algo que já foi lançado. A partir daí, eu vou poder dizer até onde a gente vai”, seguiu a secretária.

Helena assumiu a secretaria na última quarta-feira (1º) e afirmou, ainda, que está em “conhecimento” e “organização” da estrutura. Segundo a gestora, uma “imersão” na situação do Ciclo Carnavalesco está prevista para hoje.

As chamadas lançadas pela Prefeitura em 2024 incluem o Edital de Concessão de Apoio Financeiro ao Desfile das Agremiações Carnavalescas na Avenida Domingos Olímpio de Fortaleza 2025 e o Edital de Concessão de Apoio Financeiro aos Blocos de Rua Independentes do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2025 — que contemplam ações de Pré-Carnaval e Carnaval com inscrições abertas até dia 10.

Já o Edital de Artistas e Grupos para o Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2025, que também foi lançado, busca compor banco de artistas e grupos para o ciclo em geral. Neste caso, as inscrições seguem até dia 20.