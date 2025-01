Túmulo de Eunice Paiva vira ponto de visita guiada a cemitério em São Paulo

Após o sucesso do filme "Ainda Estou Aqui", o túmulo da advogada Eunice Paiva — mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva — passou a integrar um roteiro de visitações no Cemitério do Araçá, em São Paulo. Desde dezembro do ano passado, conforme o perfil no Instagram "O que te assombra?", admiradores da arte funerária e da história dos cemitérios da capital paulista fazem visitas guiadas ao local, que segue com programação neste mês de janeiro.

O projeto tem o objetivo de contar uma parte da história da Cidade e celebrar o legado de importantes personalidades. Novos passeios gratuitos estão programados para os dias 24, 25 e 26 deste mês. Eunice Paiva, que faleceu em 13 de dezembro de 2018, aos 86 anos, está sepultada em um jazigo familiar.

No cinema, Eunice foi interpretada por Fernanda Torres, que, por esse papel, se tornou a primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz

Além do Araçá, o Cemitério São Paulo também está no roteiro.

Veja programação de visitações:

24/1 - 19h30: Consolação e sua vozes (Noturno)

25/1 - 10h: Monumento Mausoléu MMDC (Matutino)

25/1: 18h: Necrópole e Suas Vozes (Noturno)

26/1: 10h: Araçá e Suas Vozes (Matutino)

Personalidades no Araçá

O Araçá foi o terceiro cemitério a ser inaugurado na capital paulista, em 1897. Além de Eunice Paiva, o local possui túmulos de outras figuras notáveis, que serão visitadas ao longo do passeio, como Assis Chateaubriand, advogado, escritor e empresário dono de um dos maiores conglomerados de mídia do País no século XX, e as atrizes Nair Bello e Cacilda Becker.

Outro nome ilustre sepultado ali é o jogador Dener, em ascensão no futebol brasileiro na década de 1990, que morreu em um acidente de carro em 1994.