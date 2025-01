Reação de Fernanda Montenegro à vitória da filha, Fernanda Torres, no Globo de Ouro, emociona e viraliza; assista

A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, comemorou emocionada, na noite desse domingo (5), o anúncio de que a filha, a também atriz Fernanda Torres, 59 anos, venceu o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025, pelo atuação no filme "Ainda Estou Aqui". Há 25 anos, Montenegro foi indicada na mesma categoria por "Central do Brasil" (1998).

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar a nonagenária vibrar com o resultado da premiação. (Assista abaixo)

Veja vídeo

Veja também Verso Veja discurso de Fernanda Torres ao receber Globo de Ouro de melhor atriz por 'Ainda Estou Aqui' Verso Ainda Estou Aqui: saiba mais sobre o livro que inspirou filme com Fernanda Torres e Selton Mello Verso Globo de Ouro 2025: com prêmio inédito para Fernanda Torres, veja lista completa dos vencedores da premiação

Prêmio inédito para o Brasil

Fernanda Torres dedicou a estatueta à mãe e agradeceu ao amigo Walter Salles, que dirigiu "Ainda Estou Aqui" e "Central do Brasil".

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo", começou.

"Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe [Fernanda Montenegro], vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte pode sobreviver na vida, mesmo durante tempos difíceis, assim como os que Eunice Paiva passou", continuou.

É a primeira vez que o Brasil leva a estatueta na categoria. Fernanda concorria com Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Angelina Jolie ("Maria"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Kate Winslet ("Lee").

Na corrida pela premiação, "Ainda Estou Aqui" concorria ao prêmio de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa". No entanto, o vencedor foi o francês "Emilia Pérez". Disputavam ainda os longas "Tudo o que Imaginamos como Luz" (Índia); "A Garota da Agulha" (Dinamarca); "The Seed of the Sacred Fig" (Alemanha) e "Vermiglio" (Itália).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.