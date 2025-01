'Totalmente premiada': entenda de onde vem meme relacionado a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, começaram a surgir diversas publicações nas redes sociais enaltecendo a atriz: "Você viu a Fernanda Torres? Totalmente premiada!". A celebração faz referência a outro meme envolvendo ela, compartilhado durante o programa “Que história é essa, Porchat?”, da GNT.

Na atração, exibida em 2019, Fernanda relembrou de uma participação no programa "Altas horas", de Serginho Groisman. A gravação ocorreu em 2004, no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Após a exibição, a produtora de Torres escutou duas mulheres comentando sobre a participação dela: "Você viu a Fernanda Torres? Totalmente drogada".

Porém, esse não era o caso. Ela tinha acabado de ter um filho e estava um pouco impaciente. No programa do Porchat, Torres explicou que tinha ficado chateada pelo atraso de quatro horas na gravação. Para compensar o mau-humor e não ser mal vista pela equipe do Serginho, de quem ela gosta bastante, decidiu "compensar". Assim, buscou ser o mais energética e alegre possível.

Animação e cantoria ao vivo

A participação da atriz contou com cantoria ao vivo, dança, beijo na bochecha de Serginho. Ela até se jogou no chão e gritou "Luiz Melodia". Ao tentar cantar com O Rappa, não conseguiu entrar no ritmo e errou a letra.

“Eu tinha acabado de ser mãe. E quando você acaba de ter filho, você fica com uma total falta de paciência”, explicou. Ao chegar no local da gravação, estava impaciente por ter que esperar quatro horas. “Quando foi chegando a hora de eu entrar, fiquei arrependida de ter ficado emburrada e quis reverter a impressão que eu deixei. Quis entrar animada, cantando ‘Vapor Barato'”, relatou.

No entanto, a animação foi um pouco exagerada. “Alguns dias depois, liga a minha produtora e conta que tinham duas mulheres conversando na piscina. E uma comentou: ‘Você viu ontem, o programa de aniversário do Serginho Groismann? A Fernanda Torres totalmente drogada”, relembrou.

Nas redes sociais, o meme retorna com algumas mudanças. Ao ser indicada ao Globo de Ouro, por exemplo, os internautas brincaram: "Você viu a Fernanda Torres? Totalmente indicada". Com a vitória, o termo foi atualizado.

Veja memes da Fernanda Torres