Drones atacam policiais em operação no RJ; criminosos são presos

Uma megaoperação com mais de 2 mil agentes de segurança mira alvos da facção Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28). Em represália, criminosos teriam utilizado drones para atacar as forças policiais, jogando bombas, reagindo com tiros e até formando barricadas em chamas. A ação já prendeu traficantes nos complexos do Alemão e da Penha, um conjunto de 26 comunidades na Zona Norte do RJ, e ao menos quatro suspeitos foram mortos no início da manhã. Chamada de Operação Contenção, a iniciativa visa combater o avanço da facção por territórios fluminenses.