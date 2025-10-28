Diário do Nordeste
Mulher é morta a facadas após recusar relação com companheiro em Jaguaruana

Crime ocorreu na noite de segunda-feira (27).

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Imagem captada pela câmera de segurança mostrando o casal andando numa rua.
Legenda: O suspeito, José Osmairton da Silva, de 46 anos, conhecido como “Fizin”, fugiu do local, mas foi preso na manhã desta terça-feira (28).
Foto: Reprodução.

Antônia Priscila de Brito Silva, de 32 anos, foi assassinada a facadas após recusar ter relações sexuais com o companheiro. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (27), em Jaguaruana, no interior do Ceará.

O suspeito, José Osmairton da Silva, de 46 anos, conhecido como “Fizin”, fugiu, mas foi preso na manhã desta terça-feira (28).

Colagem mostra duas images. Uma, o momento do ataque a faca, na outra, a foto da vítima, usando uma blusa amarela.
Legenda: De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já possuía antecedentes criminais por duas tentativas de homicídio doloso, além de furto, desacato e lesão corporal.
Foto: Reprodução.

Crime registrado por câmeras

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a vítima caminhava ao lado do companheiro em uma rua deserta.

No vídeo, é possível ver o homem empurrando Antônia Priscila e, em seguida, atingindo-a com vários golpes de faca.

Após o ataque, ele foge. A mulher caiu e morreu ainda no local.

Prisão e confissão

Horas depois, equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) localizaram e prenderam o suspeito em uma obra, na localidade de Curralinho da Barra, zona rural de Jaguaruana.

Durante a abordagem, Osmairton confessou o crime e disse ter agido por ciúmes e pelo fato de a companheira ter recusado manter relação sexual com ele.

O homem afirmou ainda que estava sob efeito de bebida alcoólica no momento do ataque.

Histórico criminal

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já possuía antecedentes criminais por duas tentativas de homicídio doloso, além de furto, desacato e lesão corporal.

Após a prisão, Osmairton foi encaminhado à Delegacia Municipal de Jaguaruana, onde foi autuado por feminicídio.

