Mutirão da Defensoria Pública acolhe mulheres vítimas de violência em Fortaleza

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), por meio do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem), inicia a campanha "Agosto Lilás" neste mês — que simboliza a luta pelo fim da violência contra a mulher. A instituição realizará uma série de ações para otimizar atendimentos e promover orientação jurídica e psicossocial.

Nesta terça (5) e quarta-feira (6), o Nudem promoverá um mutirão de atendimentos voltado para as mulheres que já recorreram à Defensoria.

Os atendimentos começaram às 8h na Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza (CE). O objetivo é desafogar a demanda do núcleo e agilizar as resoluções. As equipes já estão entrando em contato com as assistidas para o agendamento das consultas.

Além disso, como parte das ações do "Agosto Lilás", no dia 19 de agosto, a Defensoria levará atendimento jurídico gratuito exclusivamente para as mulheres do bairro Vila Velha, em Fortaleza. A ação acontecerá das 9h às 15h, na Escola Municipal Antônio Correia, com a estrutura da carreta do projeto Defensoria em Movimento.

No mesmo dia e local, a Van de Direitos da Defensoria oferecerá atendimentos jurídicos e psicossociais com defensoras públicas do Nudem. A partir das 15h, será realizada uma roda de conversa para debater temas relacionados aos direitos das mulheres, com destaque para a prevenção e o combate à violência doméstica.

Comemoração

A atividade integra também as comemorações pelos 19 anos da Lei Maria da Penha, reforçando a importância da informação como instrumento de proteção. A defensora pública e supervisora do Nudem, Jeritza Braga, ressalta que a violência doméstica pode se manifestar de formas diversas, física, psicológica, patrimonial, moral ou sexual, e que muitas vezes não é percebida de imediato pela vítima.

“Poucas pessoas conseguem identificar facilmente quando estão sendo violentadas, especialmente no caso da violência psicológica, que é silenciosa. Quando percebem, muitas vezes sentem medo de denunciar. Por isso, nosso trabalho de orientação e acolhimento é tão essencial. As ações no Vila Velha vão acontecer em parceria com o projeto Ceará com Direitos para fortalecer ainda mais o acesso à garantia de direitos, especialmente das mulheres”, destacou.

Serviço

NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – NUDEM

Horário de funcionamento: de 8h às 12h e de 13h às 17h

Endereço: R. Tabuleiro do Norte, s/n, Couto Fernandes (Casa da Mulher Brasileira) - 60442-040 - Fortaleza

Telefone(s): (85) 3499-7986 / (85) 9.8976-5882 (somente para ligações)