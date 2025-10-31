Cearense, Sâmia Costa Farias Maia é formada em Direito e especialista em Ciências Criminais
Sâmia Farias, atual defensora pública geral do Ceará, pode se tornar a segunda a não ser reconduzida para o cargo
São elegíveis os integrantes da carreira de Defensor(a) Público(a), estáveis e maiores de 35 anos de idade, que tenham demonstrado interesse em ocupar o alto cargo da DPE-CE
Na época, então presidente se justificou, após repercussão, e disse em live que fala era uma 'piada'
Associação falsificou documentos para inserir aposentadas na diretoria, segundo ações da Defensoria Pública do Ceará
Sete policiais militares acusados de omissão no massacre que vitimou 11 pessoas em Fortaleza foram considerados inocentes
Jorge Luiz passou, no total, três anos e quatro meses enclausurado. Ele foi acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos
Raimundo Valdizio Daniel Lima teria sido associado a um celular encontrado em um grupo de WhatsApp de faccionados
Van oferecerá atendimentos jurídicos e psicossociais
O PontoPoder entrevista a defensora pública Julliana Andrade, titular da Defensoria da Infância, sobre o sistema de proteção à criança e o adolescente