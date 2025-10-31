Diário do Nordeste
Foto de Sâmia Farias durante sua primeira posse Defensora Pública Geral do Estado.

PontoPoder

Elmano indica Sâmia Farias para seguir como Defensora Pública-Geral do Estado

Cearense, Sâmia Costa Farias Maia é formada em Direito e especialista em Ciências Criminais

Bergson Araujo Costa 20 de Outubro de 2025
Elizabeth Chagas sorri ao lado de uma cabine de votação da Justiça Eleitoral. Ela veste camiseta roxa com sua própria imagem estampada e a frase

PontoPoder

Elizabeth Chagas é mais votada na eleição da Defensoria Pública; lista tríplice vai para Elmano

Sâmia Farias, atual defensora pública geral do Ceará, pode se tornar a segunda a não ser reconduzida para o cargo

Luana Barros 03 de Outubro de 2025
Fachada da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, com o letreiro “Governo do Estado do Ceará – Defensoria Pública Geral” e “Edifício Defensor Público Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior”. O prédio tem paredes brancas e verdes, jardim com plantas ornamentais e uma pessoa de camisa laranja caminhando na calçada em direção à entrada.

PontoPoder

Eleições na Defensoria Pública do Ceará: veja candidatos e datas

São elegíveis os integrantes da carreira de Defensor(a) Público(a), estáveis e maiores de 35 anos de idade, que tenham demonstrado interesse em ocupar o alto cargo da DPE-CE

Ingrid Campos 17 de Setembro de 2025
Bolsonaro faz brincadeira racista com cabelo de apoiador:

PontoPoder

TRF4 julga Bolsonaro por racismo em fala sobre cabelo de apoiador: 'Criatório de barata'

Na época, então presidente se justificou, após repercussão, e disse em live que fala era uma 'piada'

Redação 16 de Setembro de 2025
imagem mostra fachada do inss em fortaleza

Negócios

Idosas cearenses são usadas como 'laranjas' por associação investigada por fraudes do INSS

Associação falsificou documentos para inserir aposentadas na diretoria, segundo ações da Defensoria Pública do Ceará

Mariana Lemos 09 de Setembro de 2025
Mães de vítimas da Chacina do Curió discursam em mesa

Segurança

Mães de vítimas da Chacina do Curió criticam absolvição de PMs: 'Assim é o sistema: se omite'

Sete policiais militares acusados de omissão no massacre que vitimou 11 pessoas em Fortaleza foram considerados inocentes

Luana Severo, Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo 31 de Agosto de 2025
Jorge Luiz, motoboy absolvido, foi recepcionado por amigos e familiares na saída da prisão. À esquerda, de terno e camisa social branca, está Antônio Cláudio, que também foi preso injustamente pelo crime de estupro

Segurança

Justiça reconhece erro e solta motoboy que passou três anos preso por estupro no Ceará

Jorge Luiz passou, no total, três anos e quatro meses enclausurado. Ele foi acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos

Luana Severo 27 de Agosto de 2025
Foto de Valdizio Lima, cearense preso por ser confundido com integrante de facção

Segurança

Engenheiro é preso por 'engano' no Ceará ao ser confundido com membro de facção, alega Defensoria

Raimundo Valdizio Daniel Lima teria sido associado a um celular encontrado em um grupo de WhatsApp de faccionados

Matheus Facundo 14 de Agosto de 2025
Casa da Mulher Brasileira realiza atendimentos em mutirão

Ceará

Mutirão da Defensoria Pública acolhe mulheres vítimas de violência em Fortaleza

Van oferecerá atendimentos jurídicos e psicossociais

Redação 05 de Agosto de 2025
Julliana Andrade, defensora pública e titular da Defensoria da Infância

PontoPoder

35 anos do ECA: ‘Tudo é urgente, mas a Constituição só traz criança e adolescente como prioridade absoluta'

O PontoPoder entrevista a defensora pública Julliana Andrade, titular da Defensoria da Infância, sobre o sistema de proteção à criança e o adolescente

Luana Barros 27 de Julho de 2025
