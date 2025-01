DPE SP publica edital de concurso com 400 vagas de analista e salário inicial de R$ 9,1 mil

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial do Estado (D.O.E), na edição de sexta-feira (24), o edital do 1º Concurso Público para ingresso na carreira de analista. São disponibilizadas 400 vagas, além da formação de cadastro reserva.

Parte dos postos de trabalho é destinada também a pessoas com deficiência, negras, indígenas e trans.

Veja também Papo Carreira Concurso Ibama publica edital com 460 vagas e salário inicial de R$ 9,8 mil; veja detalhes Papo Carreira Concurso PPSA publica edital com 100 vagas e salários de até R$ 19,6 mil; saiba como se inscrever

As inscrições podem ser feitas de 27 de janeiro a 27 de fevereiro de 2025 pelo site da Fundação Carlos Chagas. O valor para se inscrever é de R$ 170,00.

Salário e funções do cargo

Para se candidatar ao cargo, que tem vencimento inicial base de R$ 9.123,70, é necessário ter a graduação no curso de direito.

Entre as funções do cargo, estão:

Prestar auxílio técnico-jurídico em atividades processuais e extraprocessuais

Auxiliar no atendimento ao público e em atividades de resolução extrajudicial de conflitos

Elaborar minutas de manifestações de defensoras e defensores públicos

Conteúdo da prova

O concurso será composto por duas fases, além da análise de títulos e outras documentações. Na primeira, será aplicada uma prova objetiva com 88 questões de múltipla escolha, a respeito das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo e Direito Tributário; Direitos Humanos

Direito da Criança e do Adolescente

Direito Penal; Direito Processual Penal; Direito Civil e Direito Empresarial

Direito Processual Civil

Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

A segunda fase terá uma prova discursiva com quatro estudos de caso, versando sobre as disciplinas Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direitos Humanos; Direito da Criança e do Adolescente; Direito Penal; Direito Processual Penal; Direito Civil e Direito Empresarial; e Direito Processual Civil.

Cronograma do concurso DPE SP