Acusado de assalto em joalheria no Interior do Ceará é inocentado após prova obtida em app do Google

Acusado de assaltar uma joalheria na cidade de Tianguá, no Interior Ceará, um homem de 27 anos conseguiu atestar a inocência após obter uma prova por meio da Google Takeout — ferramenta que permite baixar a cópia de dados armazenados em vários produtos da plataforma de busca.

O assalto ocorreu em agosto de 2023. O jovem afirmou, porém, que não estava na cidade da região da Serra da Ibiapaba no dia do crime. Mesmo assim, foi necessário um parecer técnico da Central de Investigação Defensiva da Defensoria Pública do Ceará (DPCE) para provar a localização dele e garantir a rejeição da denúncia.

Para isso, o órgão coletou dados do celular do acusado por meio da ferramenta do Google. A investigação demonstrou que, no dia do crime, ele estava no município de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, a 1.600 km do local do assalto.

A partir do laudo técnico, a Defensoria solicitou a revogação da ordem de prisão e a retirada da acusação. Então, o pedido foi acatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), e o homem foi declarado inocente.

CAMINHO ATÉ PROVAR INOCÊNCIA

De acordo com a Defensoria, o caso começou quando a família do jovem procurou o Núcleo Regional de Custódia e Inquéritos de Sobral, após tomar conhecimento de um mandado de prisão preventiva expedido contra ele. A família apresentou capturas de tela de celular, mostrando que o acusado estava em Luís Eduardo Magalhães durante o período do crime.

“A simples captura de tela, o chamado ‘print’, não tem sido aceita pelos Tribunais do país como prova, porque a imagem pode ser facilmente manipulada e adulterada. Para ter força de prova digital, é necessária a utilização de técnicas próprias que garantam a fidelidade dos dados, auditáveis pelo juiz. Nesse momento acionamos o Núcleo de Investigação Defensiva para elaborar parecer técnico com a colheita desses dados digitais e efetivamente provar a inocência do nosso assistido” Thácilo Evangelista Defensor público responsável pelo 1º atendimento

A análise apontou que o jovem esteve 10 vezes em um estabelecimento comercial na Bahia, incluindo registros nos dias 5 e 8 de agosto de 2023. Além disso, fotos postadas em suas redes sociais mostravam que ele estava na cidade baiana.

Os dados digitais analisados indicaram, ainda, que o jovem permaneceu na Bahia até o dia 14 de agosto de 2023, quando iniciou uma viagem de ônibus até Sobral. Ele teria chegado ao Ceará apenas no dia 15.