Menina de 9 anos morre em colisão de moto com caminhonete no interior do Ceará; pai e irmão são internados

Uma criança de nove anos morreu em um acidente de motocicleta nesse domingo (2), na rodovia CE-321, no município de Graça, na região norte do Ceará. Ela estava no veículo com o pai e o irmão, quando um carro tipo caminhonete do modelo Hilux colidiu na traseira da moto, que foi arrastada por alguns metros com as vítimas na rodovia

Conforme informações repassadas à TV Verdes Mares por um policial militar que atuou na ocorrência, a vítima foi identificada como Ana Luíza de Sousa Lopes. As identidades do pai e do irmão não foram divulgadas, mas eles sobreviveram e foram internados em Sobral, na Santa Casa e no Hospital Regional Norte (HRN), respectivamente.

Segundo a apuração, o motorista da Hilux tentou fugir com o carro, mas não conseguiu por conta dos danos causados no acidente, e fugiu a pé. Os moradores da região teriam se revoltado e atearam fogo no veículo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado debelou as chamas.

Acidente será investigado

De acordo com SSPDS, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investigará o acidente por meio da Delegacia Municipal de Pacujá, município vizinho a Graça.

Conforme a pasta, a unidade faz diligências para identificar o condutor do carro que se envolveu no acidente de trânsito fatal.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial", pontuou a SSPDS.

Luto no município

A Prefeitura Graça publicou nesta segunda-feira (3) uma nota de pesar pela morte de Ana Luíza, que participava Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria do Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS) do município.

"Neste momento de imensa dor, nossos pensamentos estão com a família enlutada, os colegas do grupo, e todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com essa pequena ser de luz. Que Deus nos conceda força e compreensão para enfrentar este momento tão difícil", publicou a gestão municipal nas redes sociais.

