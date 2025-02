Assassinato de homem retirado à força de shopping em Fortaleza pode estar relacionado com morte da companheira; entenda

Dois homens entraram em um shopping espancando um terceiro, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, próximo de 12h20 do último sábado (1º). As agressões continuaram, e a vítima foi retirada à força do estabelecimento comercial, pela dupla. Mais murros e chutes, até que outro homem apareceu e executou a vítima a tiros. O assassinato com requintes de crueldade pode estar relacionado à morte de uma mulher, horas antes, segundo as investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE). Dois suspeitos foram presos pelo crime.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, existe a suspeita de que Anderson Pereira da Silva, de 29 anos, tenha sido agredido, retirado do Shopping Via Sul e assassinado em razão da morte da sua companheira, ocorrida na manhã daquele sábado (1º). A mulher, de 38 anos, foi encontrada morta na sua cama, na Travessa Vitória Régia, bairro Sapiranga.

Segundo testemunhas, Anderson e a companheira dormiram juntos na noite anterior. Entretanto, o homem não pediu socorro para a mulher nem informou a ninguém da família sobre a morte. O corpo dela foi encontrado por uma familiar, quando Anderson não estava mais em casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da mulher, na residência. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi chamada em seguida e não visualizou sinais de violência. O perito disse à Polícia Civil que a causa da morte só poderá ser determinada após a realização do exame de necrópsia.

Outras testemunhas indicaram ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que moradores da região levantaram a suspeita de que Anderson da Silva teria participação da morte da mulher. Um relatório da Polícia Civil aponta que a região onde o casal morava tem atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Suspeitos presos

Poucas horas após o homicídio, a Polícia Civil prendeu o primeiro suspeito de participar do crime. Diógenes Balbino dos Santos, conhecido como 'Grandão', de 34 anos, foi detido em casa, no bairro Água Fria.

'Grandão' aparece em filmagens obtidas pelo DHPP, conversando com outros suspeitos, antes do crime; acompanhando as agressões a Anderson Pereira da Silva e orientando os criminosos, dentro e fora do shopping. A blusa vermelha, que Diógenes utilizava no momento do crime - como mostram as imagens das câmeras -, foi apreendida pela Polícia como prova da sua participação no homicídio.

Ao ser interrogado pelos policiais civis, Diógenes dos Santos afirmou que não é faccionado e que não participou do crime. O suspeito admitiu que conhecia Anderson e que falou com ele antes do crime. Segundo Diógenes, a vítima contou que brigou com a companheira na noite anterior, mas não falou sobre a morte dela. 'Grandão' disse ainda que foi ao shopping para comprar um controle remoto e, ao ver a briga, pediu para os criminosos saírem do local "pois estava cheio de criança".

A defesa de Diógenes Balbino dos Santos, representada pelo advogado Bruno Leão Brito, enviou nota à reportagem em que sustenta que as acusações contra o cliente são frágeis: "É fundamental que a sociedade compreenda que a justiça deve ser pautada por provas concretas e não por suposições ou julgamentos precipitados".

A segunda prisão ocorreu nesta segunda-feira (3). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) divulgou que um homem de 25 anos foi capturado no Município de Marco (a cerca de 220 km de distância de Fortaleza). O suspeito, que não teve a identidade revelada, já tem passagens pela Polícia por roubos, tráfico de drogas, crime contra a administração pública, porte ilegal de arma de fogo e receptação e, desta vez, foi autuado por homicídio.

O que diz o Shopping

As câmeras de segurança do shopping mostram que a ação criminosa assustou clientes e funcionários do Shopping Via Sul, no último sábado (1º). Após os tiros, houve correria e responsáveis por algumas lojas decidiram fechar as portas, por alguns minutos, por medo.

O Shopping Via Sul emitiu nota, após o crime, em que informou que "o incidente ocorreu em via pública e que as autoridades competentes já estão no local". "O shopping está prestando toda a colaboração às investigações e segue com o seu funcionamento normal".

Nota da defesa

Confira a nota do advogado Bruno Leão Brito, que representa a defesa do suspeito Diógenes Balbino dos Santos, na íntegra:

"A presente manifestação tem como objetivo esclarecer a opinião pública sobre os fatos que envolvem o caso, bem como demonstrar a fragilidade das acusações que pesam sobre meu cliente. É fundamental que a sociedade compreenda que a justiça deve ser pautada por provas concretas e não por suposições ou julgamentos precipitados.

Meu cliente, em seu depoimento, colaborou de forma transparente com as investigações, fornecendo informações detalhadas sobre os fatos ocorridos. Ele relatou que estava em sua residência, localizada próxima ao Shopping Via Sul, e que, ao se deslocar para o local, presenciou a agressão à vítima por dois indivíduos, cujas identidades desconhece.

É importante destacar que *não há qualquer prova material ou testemunhal* que ligue meu cliente ao crime. A acusação baseia-se em meras suposições, como a alegação de que ele teria "passado informações” sem apresentar qualquer elemento concreto que sustente essa afirmação.

Pedimos à sociedade e aos órgãos de imprensa que aguardem o desenrolar das investigações, sem precipitar julgamentos. Meu cliente é inocente até que se prove o contrário, e a justiça deve ser feita com base em provas concretas, não em suposições ou preconceitos.

Confiamos no trabalho das autoridades competentes e na imparcialidade do Poder Judiciário para que a verdade seja apurada e a justiça seja feita."