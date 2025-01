Homem que teria sofrido tentativa de homicídio de PMs em 2023 é preso com pistola turca e granada no Ceará

Um homem que foi vítima de uma tentativa de homicídio, supostamente cometida por dois policiais militares em 2023, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) junto de outro suspeito, na posse de uma pistola turca com adaptador de rajada e de uma granada, na última quarta-feira (29). A Justiça Estadual converteu a prisão em flagrante da dupla em prisão preventiva.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionada para checar uma suspeita de que um jovem estaria armado, no bairro Brasília, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã de quinta (29).

Ao chegarem na esquina da Rua Francisco Guilherme com a Travessa Francisco Guilherme, os policiais militares visualizaram o suspeito e tentaram abordá-lo. O jovem correu para dentro de uma casa e foi seguido pelos militares.

No imóvel, os PMs abordaram dois homens e logo encontraram uma pistola 9mm fabricada na Turquia, com um adaptador de rajada de tiros e 28 munições. Na sequência das buscas, os policiais encontraram 34 gramas de cocaína e 9 gramas de maconha, escondidas em um recipiente de creatina; e se depararam com uma granada, guardada dentro de um guarda-roupa.

Carlos Vitor Soares de Sousa Lima e Thiago Teixeira do Nascimento foram presos em flagrante. O Esquadrão Anti-Bombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) precisou ser acionado para realizar a apreensão da granada em segurança, com a área em volta da residência isolada.

A dupla presa foi indiciada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo os PMs que atenderam a ocorrência, os suspeitos integram a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV), mas eles não foram indiciados pelo crime de integrar organização criminosa. A defesa dos suspeitos não foi localizada pela reportagem para comentar as prisões, mas o espaço segue aberto para futuras manifestações.

As prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas, pela Justiça Estadual, em audiência de custódia realizada pelo 4º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias (Caucaia), na última quinta-feira (30).

PMs vão a julgamento por tentativa de homicídio

Os policiais militares Anastácio Warney Menezes Pedrosa, Flávio Alves da Costa, Leon Lawson Soares Ramos e Vanderson Luiz Pinheiro Alves foram pronunciados (isto é, levados a júri popular) pela 1ª Vara de São Gonçalo do Amarante por tentativa de homicídio contra Carlos Vitor Soares de Sousa Lima, ocorrida no dia 27 de novembro de 2023.

Carlos Vitor era o alvo da operação policial que culminou na morte do jovem Pedro Kauã, de 15 anos. Os PMs Flávio da Costa e Leon Ramos também foram pronunciados para irem a julgamento pelo homicídio do adolescente.

A defesa dos policiais militares alega que os tiros foram efetuados em legítima defesa, durante um confronto policial para localizar um veículo que transportava drogas. Entretanto, segundo a Justiça, as provas colhidas durante as investigações mostram que os disparos foram feitos somente pelas armas dos policiais.

Na ocasião, há um ano e dois meses, Carlos Vitor Soares de Sousa Lima foi preso em flagrante, por suspeita de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Entretanto, a Justiça Estadual decidiu soltá-lo, no dia 16 de dezembro do ano passado, por entender que a manutenção da prisão preventiva causaria constrangimento ilegal a Carlos Vitor, que é vítima de tentativa de homicídio no mesmo episódio, e o crime vai a julgamento.