Suspeito de fornecer armas e drogas para facção no Ceará é acordado por policiais e preso em São Paulo

Um homem de 33 anos investigado por integrar uma facção criminosa e fornecer drogas e armas para o crime organizado no Ceará foi preso nesta quarta-feira (29), em São Paulo. O suspeito é alvo de um inquérito da Polícia Civil do Ceará (PCCE) por tráfico de drogas, posse irregular e de arma de munições restritas.

A captura foi fruto de um trabalho conjunto das PCCE com a Polícia Civil de São Paulo (PC-SP). A prisão foi efetuada no bairro Cidade Dutra, zona sul da capital paulista.

Policiais do Departamento de Operações Especiais Estratégicas (Dope) localizaram o homem em uma residência onde ele se escondida.

Os agentes surpreenderam o suspeito dentro do quarto onde ele ainda dormia. Ele não reagiu à prisão, como mostra a câmera corporal dos agentes de segurança, e foi encaminhado à 1ª Delegacia da Divisão de Captura.

Veja também Segurança Suspeitos de matar policial penal no Centro de Fortaleza acreditavam que agente era de facção rival, diz PCCE Segurança Membros de torcidas organizadas são alvos de busca e apreensão por crimes em jogos de futebol no Ceará Segurança Ministério Público denuncia mulher que matou marido policial em Fortaleza

Homem fugiu do Ceará

O preso fugiu do Ceará e passou a ser procurado da Justiça. As investigações contra ele se intensificaram após a sua namorada ser presa em flagrante no Ceará em agosto de 2024, segundo a PC-SP. Ele conseguiu escapar dos policiais nessa ocasião.

À época, além da companheira dele, um homem de 28 anos foi preso. Com eles, foram encontrados mais de 9 kg de cocaína e 745 gramas de crack.

De acordo com a PCCE, durante essa prisão, as forças de segurança receberam a informação de que em Sobral estavam escondidos armas, drogas e munições.

No bairro Junco, foram apreendidos: três fuzis, nove carregadores; 50 munições Cal.556; 50 munições Cal.380; 140 munições Cal.38; aparelhos celulares; balanças de precisão e uma quantidade de drogas e dinheiro.

A operação foi conduzida por e policiais militares do Batalhão Especial de Policiamento do Interior/Comando Tático Rural (Bepi/Cotar) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.