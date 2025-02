Mulher é assediada enquanto amamentava filho no Ceará, e PM prende suspeito dentro de guarda-roupa

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desse domingo (16), no município de Martinópole, na região norte do Ceará, sob a acusação de crime de estupro. A ação ocorreu após a vítima, uma jovem de 22 anos, denunciar que ele teria invadido a sua residência e a violentado enquanto ela amamentava a filha. A identidade do homem não foi divulgada.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher relatou estar dentro de sua casa, amamentando a criança, quando adormeceu. Nesse momento, o suspeito teria entrado no local e, ao despertar, ela o encontrou acariciando seu corpo e com a boca em seus seios. Em desespero, a jovem gritou por socorro, levando o homem a fugir da residência.

Veja também Segurança Jovem é sequestrada e morta ao deixar igreja em Quixeramobim, no Ceará Segurança Acusado de ser executor de homicídios da facção Comando Vermelho oferece R$ 100 mil para não ser preso no Ceará

Após buscas na região, a PM encontrou o suspeito escondido no guarda-roupa da casa dele. Ele recebeu voz de prisão no local, sendo encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Granja, onde foi autuado em flagrante com base no artigo 213 do Código Penal Brasileiro (estupro). Após os procedimentos legais, o homem foi recolhido a uma unidade prisional.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.