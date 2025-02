Professora é morta a tiros pelo companheiro em Parambu; suspeito tirou a própria vida

A professora Adelane Ilka Gonçalves Henrique, de 40 anos, foi morta a tiros pelo companheiro dela, na tarde desta segunda-feira (17). O caso ocorreu no município de Parambu, no interior do Ceará, e está sendo investigado como feminicídio pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

O companheiro dela, identificado como Valdenir Gomes Noronha, de 62 anos, é suspeito de dar um tiro na cabeça de Adelane e fugir do local. O veículo dele foi encontrado na zona rural do município. No entanto, o homem teria tirado a própria vida com um disparo na cabeça, segundo detalhou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

"Após o crime, o companheiro da vítima, que era suspeito da autoria do ato criminoso, tirou a própria vida. O corpo do homem foi encontrado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em um veículo e, no local, foi apreendida uma arma de fogo", acrescentou.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e segue com as diligências em andamento. O caso está sob responsabilidade da Delegacia Municipal de Parambu.

Luto oficial de três dias

A Câmara Municipal de Parambu decretou luto oficial de três dias em virtude do falecimento de Adelane e Valdenir. O documento foi assinado pelo presidente da instituição, o vereador Manoel Mateus Neto.

"O Presidente da Câmara Municipal de Parambu (...) decreta luto oficial, por 03 (três) dias, contados a partir desta data e ponto facultativo nos dias 18 e 19 de fevereiro do corrente ano, na Câmara Municipal de Parambu, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Valdenir Gomes Noronha e da Senhora Adelane Ilka Gonçalves Henrique".