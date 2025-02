PM é baleado por militar do Exército durante discussão em Eusébio, na Grande Fortaleza

Um policial militar (PM) foi baleado por um militar do Exército Brasileiro durante uma discussão no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesse último sábado (15). Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), ambos estavam armados na briga, mas somente o PM foi atingido, e teve de ser encaminhado a um hospital.

Agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) foram acionados para atender a ocorrência e encaminharam o militar das Forças Armadas à Delegacia Metropolitana de Aquiraz. Na unidade policial, o integrante do Exército foi ouvido e logo após foi instaurado um inquérito.

As armas dos dois militares foram apreendidas. Segundo a PMCE, "as investigações da Polícia Civil ficarão a cargo da Delegacia Metropolitana do Eusébio, onde se deu a ocorrência".

Polícia Judiciária Militar abre inquérito

Ainda segundo a PMCE, na manhã do domingo (16), dia seguinte aos fatos, a Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar (CPJM) instaurou um inquérito para apurar o caso.

