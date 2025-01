Ministério Público denuncia mulher que matou marido policial em Fortaleza

Renata Íris de Souza Araújo Pinheiro, que matou o marido, o policial militar Wagner Sandys Pinheiro de Lima, em dezembro do ano passado, foi denunciada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) na última segunda-feira (27). Ela responderá por homicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e uso de arma de fogo restrita.

O crime aconteceu na noite do último dia 23 de dezembro, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. O casal estava em casa e havia discutido porque, dias antes, Renata descobriu ter sido traída pelo policial.

Em uma das brigas, conforme relato da denunciada, o PM teria sacado uma pistola e ameaçado a esposa de morte. No momento em que ele se distraiu e tirou a mão da arma, ela tomou o revólver e efetuou dois disparos, agindo em "legítima defesa". O crime aconteceu na frente da filha do casal, de oito anos, e quem acionou a Polícia foi a própria Renata.

Motivação do crime

Na denúncia envida pelo MPCE, no entanto, é considerado que, segundos antes do crime, o cabo da Polícia Militar anunciou para a própria irmã, em conversa no WhatsApp, que iria se separar da esposa, que não aceitava o fim do relacionamento.

Renata foi presa em flagrante, ainda na residência do casal. Após audiência de custódia, a prisão dela foi convertida em preventiva.