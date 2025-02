Multidão é dispersada de Pré-Carnaval do Benfica; Polícia diz que reagiu a agressões

Uma confusão com arremesso de garrafas de vidro, balas de borracha e bombas de efeito moral foi registrada nas imediações da Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, em Fortaleza, na noite do último sábado (22). O local é um dos principais polos de Pré-Carnaval promovidos pela Prefeitura de Fortaleza.

O tumulto começou por volta de 23h, na Rua Padre Francisco Pinto, esquina com Rua João Gentil. Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), informou que precisou intervir no evento pré-carnavalesco, juntamente com a equipe da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

“Durante a ação, foi necessário o uso de munição menos letal para garantir a integridade física da composição, devido ao arremesso de garrafas de vidro contra os agentes. A multidão foi dispersada, sem registros de feridos ou prisões”, garantiu.

A reportagem conversou com um dos participantes do evento, que presenciou os disparos e foi atingido no peito por estilhaços de uma bomba de efeito moral.

Segundo o estudante de 26 anos, o estranhamento começou quando ele e os colegas circulavam pelo local. Lá, viram duas viaturas paradas e policiais “com armas do tamanho do corpo, basicamente”.

Minutos depois, viram “um pessoal correndo”, e acharam que era “briga ou arrastão”. Contudo, eram “os policiais com os escudos atravessando a rua”. Com a movimentação, o grupo resolveu ir embora, mas bem no momento do estopim.

“A gente queria voltar pela João Gentil, passando pelos policiais, e bem na hora alguém jogou uma garrafa (de vidro) neles”, explica.

Legenda: Agentes do Grupo de Operações Especiais estavam na ação Foto: Reprodução

O rapaz decidiu correr na calçada e ter proteção dos carros e árvores do entorno. Porém, segundo ele, uma bomba de efeito moral foi disparada justamente no local.

“O que senti mais foi uma bomba que jogaram a uns 5 metros de mim. O papoco do impacto foi em mim, basicamente. Acho que algum estilhaço bateu na minha blusa e me feriu”, aponta. Uma foto envida à reportagem mostra um ferimento na altura do esterno.

Com o susto, ele voltou correndo para o meio da pista. “Cheguei nem a olhar pra trás, só o pessoal mesmo que passava do lado e aparecia chorando ou tossindo. Acho que tavam jogando spray de pimenta também, porque o pessoal tava passando tossindo, cobrindo a cara”, relata.

Nas redes sociais, outras pessoas que estavam nas proximidades da praça também relataram “tiros, estrondos e gritaria” durante a ação.

Estacionamento interditado

Ainda segundo a PMCE, um estacionamento foi interditado pela Agefis durante as fiscalizações realizadas na região. O Diário do Nordeste procurou o órgão e aguarda um posicionamento.