Menino de 11 anos desaparecido após sair de escola em Fortaleza é encontrado no Centro

Um menino de 11 anos que havia desaparecido em Fortaleza na última quinta-feira (20), no bairro Praia do Futuro II, foi encontrada neste sábado (22), no Centro da capital. Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará, a PCCE, apontou que a criança não apresentava sinais de violência.

Até então, a informação era de que ele havia sido visto pela última vez saindo da Escola Municipal Frei Tito de Alencar Lima, na Avenida Dioguinho, no bairro Praia do Futuro II. Desde a ocasião, o menino não havia retornado para casa, o que levou a família a registrar um Boletim de Ocorrência.

Amigos da família da criança relataram, logo após a formalização do desaparecimento, que a criança teria chegado a receber uma advertência na escola por indisciplina. A Secretaria Municipal da Educação (SME), no entanto, negou ter havido ameaças ao aluno e reforçou que a busca pelo Conselho Tutelar só ocorreu após denúncias do desaparecimento.

Encontrado por familiares

Após ser encontrado pelos próprios familiares em bairro distante da Praia do Futuro, o menino foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da PCCE, onde participou da realização de oitivas. Segundo a Polícia, a investigação do caso ficou a cargo da 12ª Delegacia do DHPP.

Para auxiliar na localização, a 12º DHPP explica que “acionou o Amber Alerts, sistema de alertas urgentes da empresa Meta, que é ativado em casos de desaparecimento, rapto ou sequestro de crianças".

Além disso, o órgão reforça que não é necessário aguardar 24 horas para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento de uma pessoa.