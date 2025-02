PM à paisana é confundido com assaltante e morto por outro policial em Fortaleza

Um policial militar foi assassinado, neste sábado (22), ao ser confundido com um assaltante por um colega de corporação. A situação aconteceu no bairro Damas, em Fortaleza. A informação da morte foi confirmada pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

De acordo com testemunhas, a vítima estava ajudando a ex-companheira, que havia se machucado momentos antes. Ela teria brigado com o atual namorado, quebrado a moto dele e acabou lesionando a mão. O policial morto teria recebido um telefonema da mulher, para que fosse até o local ajudá-la.

Conforme noticiou o g1, informações dão conta de que, no momento em que estavam juntos, outro policial que passava por perto achou que a situação se tratava de um assalto e atirou. Após os disparos, ele viu que o homem alvejado se tratava de um agente de segurança.

Ao que também indicou a publicação, o policial acusado de atirar contra o colega se apresentou em uma delegacia após o ocorrido.

Uma segunda pessoa, que mora nas proximidades do local, também foi atingida por uma bala que saiu da arma do autor dos disparos e foi socorrida para o hospital Instituto Dr. José Frota (IJF).

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) a fim de obter outras informações sobre o caso. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.