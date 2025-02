Criança de 11 anos desaparece em Fortaleza após sair da escola

Um menino de 11 anos desapareceu em Fortaleza, sendo visto pela última vez na quinta-feira (20), saindo da Escola Municipal Frei Tito de Alencar Lima, na Avenida Dioguinho, bairro Praia do Futuro II.

João Paulo de Oliveira Lima não teria retornado para casa e, desde então, vem sendo procurado pelos familiares e amigos. Ainda na quinta, segundo a Polícia Civil do Ceará (PCCE), a família do menino registrou um Boletim de Ocorrência comunicando o desaparecimento.

A PCCE disse em nota que "apura as circunstâncias do desaparecimento de uma criança, de 11 anos, no bairro Praia do Futuro, na Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza".

SUPOSTA ADVERTÊNCIA

Amigos da família da criança relataram que João Paulo teria chegado a receber uma advertência na escola por indisciplina.

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria Municipal da Educação (SME), que negou ter havido ameaças ao aluno e reforçou "que o contato com o Conselho Tutelar se deu após o desaparecimento ter sido comunicado na unidade por familiar de João Paulo".

A Pasta disse acompanhar e colaborar com a Polícia Civil nas investigações sobre o desaparecimento do estudante.

"Tão logo tomou conhecimento do caso - que se deu fora do ambiente escolar e depois do horário de aulas - a gestão da unidade repassou a situação ao Conselho Escolar, conforme prevê o protocolo estabelecido... A SME seguirá acompanhando o caso de perto, prestando acolhimento a familiares, estudantes e profissionais da unidade", segundo a Secretaria.

Ainda segundo a Polícia, a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP) é unidade especializada da PCCE que investiga o caso: "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp".

