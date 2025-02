Trio é preso após furtar R$ 6,3 mil em produtos de supermercado em Aracati, no interior do Ceará

Três pessoas foram presas após furtar cerca de R$ 6,3 mil em produtos de um supermercado localizado na Rua Dragão do Mar, no centro de Aracati, município do interior do Ceará. Entre as mercadorias furtadas, estava um carrinho cheio de pacotes de café, além de carnes e caixas de cerveja.

O caso ocorreu na noite dessa quinta-feira (20), por volta das 18h15, quando a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada ao estabelecimento.

Seguranças do supermercado informaram aos policiais que duas mulheres saíram do local com dois carrinhos lotados de mercadorias não pagas. Um homem aguardava as suspeitas no estacionamento em um carro de modelo Corolla, e o trio chegou a colocar os itens furtados dentro do veículo.

Furto de mercadorias

Agentes da 1ª Companhia Independente do 4º Comando Regional de Polícia Militar (1ªCIPM/4°CRPM) deram voz de prisão às três pessoas e os conduziram à Delegacia Regional Aracati, onde eles foram autuados pelo crime de furto. As mercadorias furtadas também foram levadas à delegacia.

