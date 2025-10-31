A vitima estava em região de acesso proibido, próximo à estação Benfica, e apresentava lesões causadas por objeto perfurocortante
Homem suspeito foi preso, enquanto a mulher não apresentou indícios de envolvimento com o crime
O motociclista de aplicativo se envolveu em uma briga de trânsito e o jovem de 21 anos caiu da moto e morreu atropelado por um ônibus. Caso ocorreu em setembro de 2024
Bloco 'É Só Isso Mesmo' comandou a festa nas ruas do bairro de Fortaleza
Cortejo reascendeu memórias afetivas de antigos moradores
Confusão aconteceu nos arredores da Praça da Gentilândia. PMCE afirma que multidão foi dispersada, sem registros de feridos ou prisões
Sete polos recebem a festa de forma simultânea, incluindo o Parque Rachel de Queiroz e a Avenida Domingos Olímpio
Vítima foi atropelada por um ônibus depois de moto avançar a preferencial na Avenida 13 de Maio
Preferência se concentra nos imóveis de 60 m² a 90 m² e com três dormitórios, conforme a pesquisa