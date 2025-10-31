Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto que contém várias revendedoras de veículos na avenida José Bastos

Negócios

Com 120 lojas de carros, avenida José Bastos é conhecida como corredor do automóvel desde os anos 70

Luciano Rodrigues 04 de Setembro de 2025
Metrô de Fortaleza

Segurança

Corpo de homem é encontrado em túnel do metrô de Fortaleza

A vitima estava em região de acesso proibido, próximo à estação Benfica, e apresentava lesões causadas por objeto perfurocortante

Bergson Araujo Costa 28 de Junho de 2025
foto da fachada da reitoria da UFC, onde estudantes denunciam onda de assaltos

Segurança

Casal aborda universitários, exige Pix e faz ameaças próximo à Reitoria da UFC; veja denúncias

Homem suspeito foi preso, enquanto a mulher não apresentou indícios de envolvimento com o crime

Sofia Leite* 11 de Abril de 2025
Montagem de fotos mostra acidente à esquerda e vítima à direita

Segurança

Motociclista acusado da morte de universitário no Benfica passa por 1ª audiência, e testemunhas são ouvidas

O motociclista de aplicativo se envolveu em uma briga de trânsito e o jovem de 21 anos caiu da moto e morreu atropelado por um ônibus. Caso ocorreu em setembro de 2024

Matheus Facundo 20 de Março de 2025
Foliões apostaram em fantasias criativas para curtir o Carnaval de Fortaleza

Verso

Poste, flamingo e Oscar: Foliões abusam da criatividade no Carnaval do Benfica

Bloco 'É Só Isso Mesmo' comandou a festa nas ruas do bairro de Fortaleza

Mariana Lemos, Marcos Moreira 02 de Março de 2025
Bloco Unidos da Cachorra retorna ao bairro Benfica com estreia na programação de Carnaval

Verso

Debaixo de chuva, Unidos da Cachorra retorna ao bairro Benfica e estreia como bloco de Carnaval

Cortejo reascendeu memórias afetivas de antigos moradores

Diego Barbosa, João Lima Neto 01 de Março de 2025
Policiais do GOE no bairro Benfica

Segurança

Multidão é dispersada após Pré-Carnaval do Benfica; Polícia diz que reagiu a agressões

Confusão aconteceu nos arredores da Praça da Gentilândia. PMCE afirma que multidão foi dispersada, sem registros de feridos ou prisões

Redação 23 de Fevereiro de 2025
Carnaval 2025 de Fortaleza conta com programação entre os dias 1º e 4 de março

Verso

Programação completa do Carnaval 2025 de Fortaleza é divulgada; veja atrações e horários

Sete polos recebem a festa de forma simultânea, incluindo o Parque Rachel de Queiroz e a Avenida Domingos Olímpio

Redação 18 de Fevereiro de 2025
Acidente na Av.13 de Maio

Ceará

Câmera de segurança registra acidente de estudante que morreu após cair de moto no Benfica

Vítima foi atropelada por um ônibus depois de moto avançar a preferencial na Avenida 13 de Maio

Redação 27 de Setembro de 2024

Opinião

Para além da Aldeota e Meireles, quais bairros de Fortaleza despontam como mais caros da cidade?

Preferência se concentra nos imóveis de 60 m² a 90 m² e com três dormitórios, conforme a pesquisa

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 17 de Maio de 2024
1 2 3