Debaixo de chuva, Unidos da Cachorra retorna ao bairro Benfica e estreia como bloco de Carnaval

Um dos mais tradicionais blocos carnavalescos de Fortaleza, o Unidos da Cachorra, retornou programação ao bairro Benfica, neste sábado (1º). Nos últimos anos, a Praia de Iracema foi palco de apresentações dos 220 ritmistas do grupo. O destaque de 2025 é a estreia do bloco no período de Carnaval — há 22 anos ele fez presença no Pré-Carnaval, mas nunca havia se apresentado no período oficial da folia.

Às 9h, os foliões começaram a se concentrar atrás da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC). Uma hora depois, eles saíram em cortejo pelas ruas Waldery Uchôa, Adolfo Herbster, João Gentil e Pe. Francisco Pinto. O percurso terminou em um restaurante. Neste ano, desde o Pré-Carnaval, a Cachorra homenageia a força e a resistência das mulheres no samba.

Aos 69 anos, Naisa Cirino — acompanhada do grupo de amigas intitulada "As Molhadinhas" — guarda memórias afetivas da primeira saída do Unidos da Cachorra pelas ruas do bairro Benfica, em 1997. "É o melhor que tem. Sou moradora do bairro. Lembro da primeira vez [do bloco] ali da rua Marechal Deodoro, acompanhava. Teve um crescimento", destacou foliã.

Legenda: Moradoras veteranas do bairro Benfica em passagem de cortejo no bairro Benfica Foto: Thiago Gadelha/SVM

Maria Aparecida Aires de Freitas, 60, foliã veterana, não deixou de ir para calçada na Rua Waldery Uchôa, mesmo com a situação de mobilidade reduzida. Com andador, ao lado de vizinhos e familiares, ela viu a passagem do bloco com carinho. Ao mesmo tempo, Maria ressaltou o quanto o Carnaval faz bem aos moradores do bairro: "A iluminação foi toda trocada, policiamento presente, além da vinda das crianças pela manhã".

Ritmistas em festa

Legenda: Com adereços de Carnaval, foliões se fizeram presentem em cortejo Foto: Thiago Gadelha/SVM

Sandro Silvia de Freitas, pedagogo e musicoterapeuta, atua no bloco como ritmista, ao som da cuíca, desde 2014. Na avaliação dele, a presença da Unidos da Cachorra no Carnaval de Fortaleza é um momento histórico.

"Unidos da Cachorra é tradição. Estamos usando o espaço publico da melhor forma possível, com bastante alegria", ressaltou o musicoterapeuta.

Sandro já chegou a se apresentar pela Viradouro no Rio de Janeiro (RJ) no ano passado, ele também chegou a atuar em uma novela como membro de uma escola de samba, mas dos momentos especiais carnavalescos, ele ressaltou a entrada do bloco na programação oficial do Carnaval da capital cearense. "A sensação é como se fosse a primeira vez. Desfilar aqui é emocionante, to no meu estado, na minha cidade e no meio de amigos, de pessoas queridas".

Outra veterana do Unidos da Cachorro, a professora Elidiana Sousa, responsável pelo som do tamborim há 16 anos, pontua a nova fase do grupo no Carnaval da cidade como uma coroação.

"É uma realização pra gente que viu o bloco crescer e se desenvolver. Estar no Benfica, meio que voltando as origens, que nasceu na Marechal, é um momento de festividade. É um coroamento desse ciclo pré-carnavalesco que a gente fechou agora em 2025", ressaltou Elidiana.