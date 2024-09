Câmera de segurança registra acidente de estudante que morreu após cair de moto no Benfica

O acidente do estudante que morreu após cair de moto, na manhã desta sexta-feira (27), foi registrado por uma câmera de segurança de posto de gasolina. O caso aconteceu na Avenida 13 de Maio, perto da Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, em Fortaleza. João Victor Fontenele Eloia, de 21 anos, era aluno do curso de Engenharia de Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Na câmera, é possível ver que o acidente acontece às 6h49 da manhã. O sinal da Avenida 13 de Maio estava aberto, enquanto o da Rua Marechal Deodoro estava fechado. Apesar disso, o motociclista avança e dobra a esquina. Neste momento, o estudante se desequilibra da moto e cai na pista.

O ônibus, que estava logo atrás, não consegue parar a tempo e atropela o rapaz. O trânsito para logo em seguida.

Veja também Ceará Homem cai de moto e morre atropelado por ônibus na avenida 13 de Maio, em Fortaleza Ceará Padre cai na risada com versão Calypso de música religiosa em missa no Ceará: 'Susto grandioso'

Atendimento médico

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu, conforme apuração do Sistema Verdes Mares. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) detalhou que o homem foi atropelado por um coletivo da linha 075 - Pici/Unifor.

“O motorista do ônibus permaneceu no local, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e prestou a assistência necessária”, acrescentou o Sindiônibus.