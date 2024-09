Homem cai de moto e morre atropelado por ônibus na avenida 13 de Maio, em Fortaleza

Um homem morreu atropelado, no início da manhã desta sexta-feira (27), no cruzamento da avenida 13 de Maio com a rua Marechal Deodoro, no bairro Benfica, em Fortaleza. Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, a vítima estava na garupa de uma motocicleta quando se desequilibrou, caiu na pista e foi atingida por um ônibus.

As informações foram confirmadas pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). Em nota, a instituição detalhou que duas motos avançaram no semáforo do cruzamento. Devido à ação, o homem que estava na garupa de uma das motocicletas caiu e foi atropelado pelo coletivo da linha 075 - Pici/Unifor, "que trafegava na preferencial", conforme o sindicato.

“O motorista do ônibus permaneceu no local, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e prestou a assistência necessária”, ressaltou o Sindiônibus.

Segundo testemunhas, o piloto da motocicleta fugiu da cena trágica, deixando o garupeiro no local. Em comunicado, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que esteve no local para controlar o andamento do tráfego e confirmou que "o Samu prestou os primeiros socorros ainda no local e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar"

Por conta do acidente, o trânsito na avenida ficou bastante congestionado no sentido Centro-Aldeota, nesta manhã.