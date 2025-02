Programação completa do Carnaval 2025 de Fortaleza é divulgada; veja atrações e horários

Turistas e fortalezenses já podem se programar para curtir os quatro dias do Carnaval 2025 de Fortaleza. A programação completa da folia na Capital foi divulgada nesta terça-feira (18).

Entre os destaques da programação estão Ednardo – homenageado do Ciclo Carnavalesco 2025 –, Nação Zumbi, Gaby Amarantos, Margareth Menezes, Tropykália e Magníficos.

Neste ano, sete polos recebem a festa de forma simultânea nos quatro dias de Carnaval:

Aterrinho da Praia de Iracema - a partir das 17h Praça João Gentil (Benfica) - a partir das 13h Mercado dos Pinhões - a partir das 15h30 Mocinha - a partir das 18h Passeio Público - a partir das 9h Parque Rachel de Queiroz - a partir das 16h30 Avenida Domingos Olímpio

O tradicional Carnaval da Avenida Domingos Olímpio contará com cortejos de Maracatus, no sábado (1º) e no domingo (2); além de blocos e cordões, na segunda-feira (3); e afoxés e escolas de samba, na terça (4).

O polo da Mocinha fica com o bloco ‘Num Ispaia Senão Ienche’, que irá agitar o público todos os dias de Carnaval, a partir das 18h. O Aterrinho da Praia de Iracema receberá atrações locais e nacionais, começando o festejo às 17h todos os dias.

O Passeio Público continua com programação infantil das 9h às 12h durante todos os dias de Carnaval. As crianças poderão se divertir também no Parque Rachel de Queiroz, a partir das 16h30.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNAVAL 2025 DE FORTALEZA

1º de março (sábado)

Passeio Público

9h - Bloquinho da Aquarela para Crianças de 0 a 99 anos

10h40 - Dona Zefinha

Benfica (Praça João Gentil)

13h - Marcelo Baima e Banda

14h30 - Luxo da Aldeia

16h - Banda Zé da Zefa

17h30 - Bloco da Vaca de um sapato só

Mercado dos Pinhões

15h30 - Grêmio Recreativo Escola de Sambamor

17h - Juruodara

18h30 - Montage

20h - Giordano

Parque Rachel de Queiroz

16h30 - Projeto Carambola (Infantil)

17h50 - Shirlene Aguiar

19h10 - Marcos Lessa

Avenida Domingos Olímpio

17h - Grupo de Percussão Caldeirão

18h - Maracatu Corte Imperial

18h40 - Maracatu Nação Axé de Oxossi

19h20 - Maracatu Rei Zumbi

20h - Maracatu Obalomí

20h40 - Maracatu Solar

21h20 - Maracatu Nação Pici

22h00 - Maracatu Nação Iracema

Aterrinho da Praia de Iracema

17h - DJ Priscilla Delgado

18h - Pantico Rocha e Fervo Maresia

20h - Nação Zumbi

22h - Ednardo

Mocinha

18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

2 de março (domingo)

Passeio Público

9h - Banda Pacote de Biscoito (Infantil)

10h40 - Doidice que dá (Infantil)

Benfica (Praça João Gentil)

13h - Fabinho Varela

14h30 - Banda Verão S/A

16h - Banda Brasilis

17h30 - Maracatu Solar

Mercado dos Pinhões

15h30 - Manga Rosa

17h - Rozângela Bandeira & Banda

18h30 - Iracema Bode Beat

20h - Banda Feed Semana

Parque Rachel de Queiroz

16h30 - Dona Zefinha

17h50 - Anderson Monteiro e Banda

19h10 - Banda Pimenta Malagueta

Aterrinho da Praia de Iracema

17h - Dipas

18h30 - Perimetrurbano

20h - Dom L

22h - Xamã

Avenida Domingos Olímpio

18h - Maracatu Rei de Paus

18h40 - Maracatu Nação Baobab

19h20 - Maracatu Az de Ouro

20h - Maracatu Vozes da África

20h40 - Maracatu Nação Fortaleza

21h20 - Maracatu Nação Palmares

22h - Maracatu Leão de Ouro

Mocinha

18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

3 de março (segunda-feira)

Passeio Público

9h - Banda Infantil Tia Samila e sua Turma (Infantil)

10h40 - Projeto Carambola (Infantil)

Benfica (Praça João Gentil)

13h - Juliana Eva e Erva Doce Jam

14h30 - Lavandas

16h - Borogodó - Bloco Meu Nome é Gal

17h30 - Caravana Cultural

Mercado dos Pinhões

15h30 - Lia Maria

17h - Banda Fortal 90

18h30 - Bloco Baba de Camelo

20h - Fabiano Brandão e Banda

Parque Rachel de Queiroz

16h30 - Doidice que dá (Infantil)

17h50 - Renato Black

19h10 - Jord Guedes e as Ritas

Avenida Domingos Olímpio

16h35 - Bloco Império da Vila

17h10 - Cordão Vampiros da Princesa

17h45 - Bloco Unidos da Vila

18h20 - Bloco Prova de Fogo

18h55 - Bloco Doido é Tu

19h30 - Bloco A Turma do Mamão

20h05 - Cordão Princesa no Frevo

20h40 - Bloco Amigos do Zé

21h15 - Cordão As Bruxas

21h50 - Bloco Balakubaku Folia

22h25 - Bloco Zé Almir

23h - Bloco Garotos do Benfica

23h35 - Cordão Na Pegada do Frevo

Aterrinho da Praia de Iracema

17h - DJ Lolost

18h - Vanessa A Cantora

20h - Tropikália

22h - Magníficos

Mocinha

18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

4 de março (terça-feira)

Passeio Público

9h - Charanga do Tio Marcão Lindão (Infantil)

10h40 - Cantakids (Infantil)

Benfica (Praça João Gentil)

13h - Na Quebrada do Coco

14h30 - Calé Alencar e Banda

16h - Bloco Chico Chico da Matilde

16h30 - Pingo de Fortaleza e Banda Prata 950

Mercado dos Pinhões

15h30 - Alan Morais e os Doidos da Asa

17h - Banda da Nega

18h30 - Italo Cortez

20h - Mojubaxé

Avenida Domingos Olímpio

15h50 - Escola de Samba Pavão Misterioso

16h25 - Afoxé Obatalá

17h - Afoxé Obá Sá Rewá

17h35 - Afoxé Acabaca

18h10 - Afoxé Oxum Odolá

18h45 - Afoxé Omorisá Odé

19h20 - Afoxé Ogum Alakayê

19h55 - Escola de Samba Barão Folia

20h35 - Escola de Samba Corte no Samba

21h15 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia

21h55 - Escola de Samba Tradição da Bela Vista

22h35 - Escola de Samba Império Ideal

23h15 - Escola de Samba Sambamor

00h05 - Escola de Samba Girassol

Parque Rachel de Queiroz

16h30 - Tia Samila e sua Turma

17h50 - Alê Eloi e as Alencarinas

19h10 - Banda Frevilhando

Aterrinho da Praia de Iracema

17h - Larissa Leite

19h - Di Ferreira - Bloquinho Di Boa

20h - Gaby Amarantos

22h - Margareth Menezes

Mocinha

18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Programação dos blocos de rua (1º a 03 de março)

Regional 5

Bloquinho de Folia e Alegria da Criançada na Periferia

Data: 1º/03

Horário: 17h às 19h

Local: Rua Andreas Soares, 1230 – Siqueira

Regional 6

Sivozinha Folia

Data: 02/03

Horário: 9h às 13h

Local: Av. Washington Soares, 6055 - Cambeba

Regional 7

Relaxa Bebe

Data: 02/03

Horário: 17h às 21h

Local: Av. das Graviolas, 1000 - Cidade 2000

Regional 8

Bloco Autistas Na Folia

Data: 1º/03

Horário: 9h às 12h

Local: Av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão - Eco Circo (Condomínio Espiritual

Uirapuru)

Bloco Cabeça de Touro 2025

Data: 1º/03

Horário: 18h

Local: Rua 69, José Walter (ao lado da Igreja Matriz)

Regional 12

Bloco Unidos do Morro

Data: 1º/03

Horário: 19h às 22h

Local: Rua da Saudade, 116 - Moura Brasil (Praça Alta)

Bloco Farra na Jangada