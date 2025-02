O último fim de semana do Pré-Carnaval 2025 promete animar foliões de todas as idades e gostos em diferentes pontos de Fortaleza. Nesta semana, a animação começa mais cedo, com o bloco Chão da Praça já na quinta-feira (20). A festa, comandada pelos músicos do projeto Farra na Jangada, do bloco Camelões do Vila e pela banda Os Transacionais, acontece na Praça Verde do Dragão do Mar e deve reunir grandes hinos do Carnaval, da MPB ao axé dos anos 2000.

A partir da sexta-feira (21), a programação oficial da Prefeitura de Fortaleza ocupa 11 pontos na Capital, dentre eles duas novidades: os polos Praça do Cuca José Walter e Praça do Conjunto Palmeiras, ambos com atrações no sábado (22).

Outros destaques são o último show de Pré-Carnaval do bloco Luxo da Aldeia, na Praça do Ferreira, na sexta (21); os cortejos de blocos carnavalescos e os shows de Luiza Nobel e Marcelo D2 & Um Punhado de Bamba, na Praia de Iracema; e os tradicionais bloquinhos infantis, que neste fim de semana ocorrem em espaços como Shopping RioMar Fortaleza, Passeio Público, Praça Verde e North Shopping Fortaleza.

O fim de semana também conta com programação gratuita na Estação das Artes, no Centro. Na sexta-feira (21) quem comanda a festa é a DJ Karolaynne e o duo Voyage, que agitam o baile de máscaras do equipamento.

No sábado (22), a Estação recebe o show "Soledad apresenta Vamos Comer Caetano" e o bloco Iracema Bode Beat, com participação da cantora e percussionista pernambucana Alessandra Leão. Já no domingo (23), a cantora Paula Tesser apresenta o show "LeeGal", seguido pela animação do bloco Luxo da Aldeia.

Confira a programação completa

Abaixo, reunimos as principais programações carnavalescas deste fim de semana, entre opções gratuitas e pagas. Há eventos para todos os públicos, inclusive opções de bloquinhos infantis. Para procurar sua atração preferida, basta pesquisar pelo nome do bloco ou artista, polo/espaço cultural ou pela data/horário. Também é possível navegar pelas páginas para conferir tudo que vai rolar na Cidade.

Organizado pelo Verso, o catálogo é atualizado frequentemente e acompanhará todos os fins de semana de programação carnavalesca da Capital. Veja: