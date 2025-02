12 espetáculos de teatro e dança para assistir em Fortaleza até o Carnaval

Além das programações semanais da folia do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, a agenda cultural da Cidade segue intensa em outros segmentos. Entre um bloco e outro, por exemplo, é possível dar uma parada para aproveitar as opções de espetáculos de artes cênicas em cartaz em Fortaleza ao longo das próximas semanas.

Para te ajudar, o Verso preparou uma agenda com opções de obras que vão do teatro infantil ao espetáculo de dança, para todos os públicos e apostando em gêneros também diversos. Confira!

Releitura de Chapeuzinho Vermelho

Montagem do clássico infantil assinada pelo célebre Grupo Comédia Cearense, “Chapeuzinho Vermelho” abre temporada neste sábado no Teatro Nadir Papi Saboya.

A releitura moderna do conto tem adaptação e direção comandadas por Hiroldo Serra. Nela, a história da Chapeuzinho, do Lobo Mau, do caçador e da vovó é encenada com dança, interação e humor.

A montagem será apresentada sempre aos sábados de fevereiro, às 17 horas. Haverá, ainda, sequência da temporada a partir de 8 de março, seguindo até o final do mês que vem, no mesmo horário.

Chapeuzinho Vermelho

Quando: sábados de fevereiro, sempre às 17 horas; retomada da temporada em março, a partir do dia 8, no mesmo horário

sábados de fevereiro, sempre às 17 horas; retomada da temporada em março, a partir do dia 8, no mesmo horário Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de setembro, 1331 – Varjota)

Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de setembro, 1331 – Varjota) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); ingressos à venda no Sympla e na bilheteria do teatro

R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); ingressos à venda no Sympla e na bilheteria do teatro Mais informações: @grupocomediacearense

Teatro, poesia e música

Em apresentações gratuitas nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, sempre às 18 horas, o espetáculo “Flor de Mandacaru”, com Virgínia Oliveira, compõe a programação do mês do Theatro José de Alencar.

Legenda: Espetáculo "Flor de Mandacaru" reflete sobre invisibilidade do sertão Foto: Renan Salgueiro / Divulgação

Combinando diferentes linguagens e tomando como referência o forró, o cordel, o jazz, a MPB e a poesia slam, a obra fala do abandono do sertão por parte das políticas públicas.

Na peça, a artista cria paralelos entre esse abandono institucional e a própria solidão. A programação faz parte da convocatória de teatro do TJA.

Flor de Mandacaru

Quando: dias 14, 15 e 16, sempre às 18 horas

dias 14, 15 e 16, sempre às 18 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Gratuito , com retirada de ingressos pelo Sympla

, com retirada de ingressos pelo Sympla Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Dez anos de espetáculo

Para celebrar uma década do espetáculo “Códigos”, a Cia. de Dança de Itapajé retoma a obra no palco do Teatro Dragão do Mar na próxima semana. O trabalho será apresentado no equipamento nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, às 19h30.

Legenda: Cia. de Dança de Itapajé celebra 10 anos do espetáculo "Códigos" Foto: Marina Cavalcante / Divulgação

Com direção artística de Cleber Alves, a companhia atua desde 2013 na formação de talentos da dança contemporânea. O espetáculo se baseia em um romper do fluxo frenético da contemporaneidade. “Na colisão entre o ordinário e o inesperado, a dança é quem surge”, propõe a sinopse.

É possível já comprar ingressos para os dias de apresentação da obra na plataforma Sympla ou na bilheteria do Dragão do Mar.

Cia de Dança de Itapajé apresenta “Códigos”

Quando: dias 18, 19 e 20, sempre às 19h30

dias 18, 19 e 20, sempre às 19h30 Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); ingressos à venda no Sympla e na bilheteria do teatro

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); ingressos à venda no Sympla e na bilheteria do teatro Mais informações: @ciadeitapaje e @dragaodomar

Teatro Afropindorâmico

Espetáculo transmídia com garcyvyna, Ruído Preto e Tieta Macau no elenco, “Vulcão Anastácia - O Concerto” tem direção da premiada atriz Amandyra.

Legenda: Espetáculo transmídia 'Vulcão Anastácia - O Concerto' tem direção da premiada atriz Amandyra Foto: Jauh Ferreira / Divulgação

A obra, que parte da biografia de Anastácia e do Rei Agonjú para refletir sobre corpos racializados, será apresentada nesta sexta-feira, às 19h30, no Theatro José de Alencar.

Performers em cena trazem sons, movimentos e textos que mesclam referências e influências de jazz, hip hop, música eletrônica, literatura e outras advindas do chamado Teatro Afropindorâmico.

“Vulcão Anastácia - O Concerto”

Quando: sexta, 14, às 19h30

sexta, 14, às 19h30 Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Gratuito , com retirada de ingresso pelo Sympla

, com retirada de ingresso pelo Sympla Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Drama familiar

Traumas familiares, amor, abandono, violência, fim do mundo e relações são alguns dos temas que perpassam o espetáculo “Meus Três Irmãos Mortos”. A obra desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Práticas de Interpretação será apresentada na Casa da Esquina neste sábado (15) e domingo (16), às 19 horas.

Legenda: Drama psicológico 'Meus Três Irmãos Mortos' será apresentado neste fim de semana na Casa da Esquina Foto: Divulgação

Em abordagem psicológica, o trabalho acompanha três irmãos e uma irmã que encaram diversos temas espinhosos da família enquanto aguardam um jantar que nunca fica pronto. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

O GEPI foi criado a partir do curso de Licenciatura em Teatro do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e tem direção e orientação do professor Thiago Arrais. No elenco, Anabel Lessa, Erick Bittencourt, Pietro Chaves e Vitor de Medeiros. A dramaturgia é de Rebeca Lemos Carvalho.

Meus Três Irmãos Mortos

Quando: dias 15 e 16, às 19 horas

dias 15 e 16, às 19 horas Onde: Casa da Esquina (rua João Lobo Filho, 62 - Fátima)

Casa da Esquina (rua João Lobo Filho, 62 - Fátima) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); ingressos à venda no Sympla e na bilheteria do teatro

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); ingressos à venda no Sympla e na bilheteria do teatro Mais informações: @casadaesquinab e @gepigrupo

"Fazeres, saberes e dançares periféricos"

Espetáculo de dança inspirada em vivências e insurgências vividas nas periferias de Fortaleza, “É Sal ou Cena?” terá duas apresentações no Theatro José de Alencar neste fim de semana.

Legenda: Um Artista Periférico, conhecido também como Ângelo William, apresenta espetáculo 'É Sal ou Cena?' Foto: Flávia Almeida / Divulgação

Assinada por Um Artista Periférico (Ângelo William), a obra reúne, em dança, referências de bicicletas, passinhos, raias, capoeira, maracatu e outros elementos característicos dos fazeres, saberes e dançares periféricos.

O espetáculo, que já circulou por outros espaços de Fortaleza, Ceará e Nordeste, será apresentado gratuitamente.

“É Sal ou é Cena?”

Quando: sábado, 15, às 18 e 20 horas

sábado, 15, às 18 e 20 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Gratuito , com retirada de ingresso pelo Sympla

, com retirada de ingresso pelo Sympla Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Descobertas, melodrama e música

Adaptação de um curta-metragem homônimo, o espetáculo “As Crônicas de Talula” terá apresentação única no próximo dia 21, às 19 horas, no Cuca Mondubim. Entre os temas abordados pela obra, estão a identidade, a amizade e o pertencimento.

Legenda: Trio de amigos é confrontado com desafios pela Entidade (Gomes Ávila, na foto) no espetáculo "As Crônicas de Talula" Foto: Divulgação

Juntando drama, música e reflexões, a obra acompanha três amigos que vivem isolados e à margem. O trio passa por uma jornada de descoberta e aceitação de si mesmos em meio a pressões sociais ao ser confrontado pela mística Entidade. A apresentação será gratuita.

As Crônicas de Talula

Quando: dia 21, às 19 horas

dia 21, às 19 horas Onde: Cuca Mondubim (rua Prof. Glauco Lobo - Mondubim)

Cuca Mondubim (rua Prof. Glauco Lobo - Mondubim) Entrada gratuita.

Mais informações: @redecucaoficial

Festa e ritual

Do Coletivo Riddims, “Baculejo” mistura corpo, política, espiritualidade e arte em obra de dança. Ela será apresentada nos próximos dois domingos, às 19h30, no Theatro José de Alencar.

Legenda: "Baculejo" ressalta danças urbanas e periféricas como o funk e a swingueira Foto: Nicolas Leiva / Divulgação

“Ritual cênico”, o espetáculo mescla funk e swingueira com reflexões sobre diáspora, periferia e vivências dos artistas que compõem o grupo.

As apresentações no TJA serão gratuitas, com retirada de ingressos pelo Sympla.

“Baculejo"

Quando: dias 16 e 23 de fevereiro, às 19h30

dias 16 e 23 de fevereiro, às 19h30 Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Gratuito , com retirada de ingresso pelo Sympla

, com retirada de ingresso pelo Sympla Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Rei das Praças

Performance de Eduardo Show da Vida, a obra "Eduardo: O Rei das Praças" será apresentada gratuitamente na calçada do Theatro José de Alencar na semana que vem.

Legenda: Eduardo Show da Vida apresenta performance baseada na própria trajetória como artista de rua Foto: Divulgação

O baiano radicado no Ceará propõe mergulho poético na própria trajetória como artista de rua, partilhando a própria história e ressaltando o riso e a troca com o público.

A obra que celebra 40 anos de trajetória ocorre nos dias 19 e 20 de fevereiro, às 17 horas.

“Eduardo: O Rei das Praças”

Quando: dias 19 e 20, às 17 horas

dias 19 e 20, às 17 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Gratuito

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Afetos e desafetos pela dança

Com concepção e direção de Thiago Souza, a Cia de Dança 5° Elemento apresenta o espetáculo “Ainda Há Tempo”.

A partir de reflexões sobre a passagem do tempo e os abismos entre pais e filhos, a obra se baseia em histórias reais de relações familiares.

A obra será encenada no Theatro José de Alencar nos dias 20 e 21, às 19 horas, de maneira gratuita.

“Ainda Há Tempo”

Quando: dias 20 e 21, às 19 horas

dias 20 e 21, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Gratuito , com retirada de ingressos pelo Sympla

, com retirada de ingressos pelo Sympla Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Terreirada cênica

Performance da Afiá Coletiva, “Trunqueiras” é apresentada como uma “experiência cênico-sensorial” que evidencia questões corporais a partir de uma visão afropindorâmica.

A obra será performada gratuitamente na Sala de Teatro Nadir Papi Saboya, do Theatro José de Alencar, nos dias 26 e 27, às 20 horas.

“Trunqueiras”

Quando: dias 26 e 27, às 20 horas

dias 26 e 27, às 20 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Gratuito , com retirada de ingressos pelo Sympla

, com retirada de ingressos pelo Sympla Mais informações: @tja.theatrojosedealencar