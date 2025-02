Fausto Nilo, Claudette King e mais: com 20 shows gratuitos, Festival Jazz & Blues divulga programação; veja

Evento já tradicional como alternativa à carnavalesca, o Festival Jazz & Blues anunciou, nesta sexta-feira (07), a programação completa de sua 26ª edição, que ocorre de 28 de fevereiro a 4 de março em Guaramiranga, na região serrana do Estado. Neste ano, o evento traz também duas apresentações à capital cearense, que ocorrem no dia 2 de março, domingo de Carnaval.

Ao todo, serão mais de 20 shows de artistas cearenses e de outros estados. Haverá, ainda, um show da artista norte-americana Claudette King, filha do lendário mestre do blues B.B. King. Além das apresentações musicais e de rodas de conversa com artistas, o line-up inclui ações formativas, como oficinas, blitz ecológica e trilhas pelo Maciço de Baturité.

Assim como na última edição, todas as atividades do festival são gratuitas, com acesso por ordem de chegada, conforme a capacidade de público dos espaços, sem retirada antecipada dos ingressos. No entanto, a organização convida o público a doar 1kg de alimento não perecível por pessoa. A arrecadação será destinada ao programa Ceará Sem Fome.

Durante a programação, quatro artistas de destaque na música brasileira serão homenageados em cerimônias especiais de reconhecimento por suas longevas trajetórias na música. No sábado (1º), quem abre a série de homenagens é a flautista, pianista e compositora paulista Léa Freire, criadora da Maritaca Discos, gravadora voltada para a música instrumental brasileira; em seguida, o acordeonista, pianista, compositor, arranjador, cantor e produtor cearense Adelson Viana também receberá homenagem pela rica jornada profissional.

Já no domingo (02), o homenageado é o carioca Maurício Einhorn, veterano no evento e pioneiro da bossa nova, que segue em atividade criativa aos 92 anos. Na segunda-feira (03), ocorre a última cerimônia de homenagem do festival, que destacará a prolífica criação artística de Fausto Nilo, um dos maiores compositores cearenses, autor de mais de 400 canções.

Além das homenagens e dos shows dos artistas selecionados, o festival irá realizar residências artísticas que contemplam 25 alunos da rede pública de ensino do Ceará e de universidades públicas localizadas no Estado. Entre os dias 24 e 28 deste mês, os estudantes participarão de oficinas de instrumentos, teóricas e práticas de conjunto; nos dias 28, 1º e 2 de março, eles apresentarão o que aprenderam nas residências ao público.

Confira a programação completa:

Guaramiranga

28/02 (sexta-feira)

19h – Abertura do 26º Festival Jazz & Blues, com alunos do projeto "Música é para a Vida" / Carol Panesi Trio - Show “Natureza é casa” / Claudine - Show “Raiz Exposta”

Onde: Teatro Rachel de Queiroz

01/03 (sábado)

11h – Café no Tom - Adelson Viana

Onde: Basílico Restaurante (rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga - Centro)

16h30 – Apresentação com alunos do projeto "Música é para a Vida" / Ângela Lopes, Mariana Lima e Raara Rodrigues - Show "Elas, o Ceará e o Jazz" / Homenagem a Léa Freire / Léa Freire Quarteto

Onde: Cidade Jazz & Blues (Estádio Municipal Jean Bardawil - rua Joaquim Alves Nogueira, s/n - Centro)

21h – Jorge Helder - Show “Samba e Amor - Homenagem a Chico Buarque”, com participação especial de Vanessa Moreno e Filó Machado / Homenagem a Adelson Viana / Adelson Viana, Cristovão Bastos e Cainã Cavalcante - Show “Afinidades”

Onde: Cidade Jazz & Blues (Estádio Municipal Jean Bardawil - rua Joaquim Alves Nogueira, s/n - Centro)

02/03 (domingo)

11h - Café no Tom - Maurício Einhorn

Onde: Basílico Restaurante (rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga - Centro)

16h30 – Apresentação com alunos do projeto "Música é para a Vida" / Caike Falcão - Show “Meus heróis da guitarra” / Claudette King e Bruno Marques Band

Onde: Cidade Jazz & Blues (Estádio Municipal Jean Bardawil - rua Joaquim Alves Nogueira, s/n - Centro)

21h – Homenagem a Maurício Einhorn / Maurício Einhorn Quarteto - Show “Batida Diferente, Três Gerações” / Marcos Lessa - Show “Saudades do Brasil - Marcos Lessa canta Elis Regina”

Onde: Cidade Jazz & Blues (Estádio Municipal Jean Bardawil - rua Joaquim Alves Nogueira, s/n - Centro)

03/03 (segunda-feira)

11h – Café no Tom - Fausto Nilo

Onde: Basílico Restaurante (rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga - Centro)

17h – André Mehmari - Show “Choros & Pianos”, com participação de Edu Ribeiro e Thiago Espírito Santo / Yudith Rojas (Cuba) & Niccole Meza (Venezuela) / Sexteto - Show “Encontro Cuba-Venezuela-Brasil”

Onde: Cidade Jazz & Blues (Estádio Municipal Jean Bardawil - rua Joaquim Alves Nogueira, s/n - Centro)

21h – Jonathan Ferr - Show “Especial Djavan” / Homenagem a Fausto Nilo / Fausto Nilo - Show “Além desse futuro”

Onde: Cidade Jazz & Blues (Estádio Municipal Jean Bardawil - rua Joaquim Alves Nogueira, s/n - Centro)

04/03 (terça-feira)

9h – Alisson Felix - Show “Cheio de Dedos”

Onde: Igreja da Gruta (Pousada dos Capuchinhos - Ladeira da Gruta, s/n)

10h – Dona Zefinha - Show “Ch@furdo”

Onde: Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga (rua Joaquim Alves Nogueira, s/n - Centro)

11h – Marcos Maia e Denny - Show “Duo Denny-Maia”, com acompanhamento de Wagner Ferreira

Onde: Igreja Matriz (Praça Frei Honório, s/n - Centro)

Fortaleza

02/03 (domingo)

18h – Adelson Viana, Cristovão Bastos e Cainã Cavalcante - Show “Afinidades”

Yudith Rojas (Cuba) & Niccole Meza (Venezuela) Sexteto - Show “Encontro Cuba-Venezuela-Brasil”

Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

*Programação sujeita a alterações