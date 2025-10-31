Último dia de festival tem três shows gratuitos
Fausto Nilo recebe homenagem e se apresenta em Guaramiranga
Programação chega a Fortaleza com shows no Museu da Imagem e do Som, além de Guaramiranga.
Todas as atividades do Festival são abertas ao público
Abertura acontece nesta sexta-feira (28), com shows e ações em Guaramiranga e também na Capital; no total, 17 atrações cearenses, nacionais e internacionais abrilhantam o evento
Shows, bate-papos com as atrações, oficinas, seminários e ações ambientais fazem parte das ações do festival
Além das apresentações musicais, o evento terá residências artísticas e apresentações de alunos da rede pública de ensino do Ceará. Acesso às atividades é gratuito
Toda a programação de hoje é gratuita e tem atrações como Miqueias dos Santos e Stênio Gonçalves
Com homenagens a Luizinho Duarte e Ednardo, Jazz e Blues abre a programação da 24ª edição
Evento acontece durante o Carnaval, em Guaramiranga, com shows, bate-papos, oficinas e homenagens