Foto de um grupo de palhaços em uma apresentação.

Verso

Festival de Jazz & Blues em Guaramiranga 2025: veja programação de hoje, terça-feira (4)

Último dia de festival tem três shows gratuitos

Redação 04 de Março de 2025
Foto de Fausto Nilo sorridente segurando um microfone, durante uma apresentação no palco. Ele possui cabelos grisalhos e usa uma camisa preta.

Verso

Festival de Jazz & Blues em Guaramiranga 2025: veja programação de hoje, segunda-feira (3)

Fausto Nilo recebe homenagem e se apresenta em Guaramiranga

Redação 03 de Março de 2025
Foto de Marcos Lessa sorridente em um ambiente tropical, usando uma camisa clara e calças brancas, posando em uma varanda com vista para o mar.

Verso

Festival de Jazz & Blues em Guaramiranga e Fortaleza 2025: veja programação de hoje, domingo (2)

Programação chega a Fortaleza com shows no Museu da Imagem e do Som, além de Guaramiranga.

Redação 02 de Março de 2025
Foto de três mulheres sorrindo, em primeiro plano, com diferentes estilos de cabelo e roupas leves, em um ambiente iluminado.

Verso

Festival de Jazz & Blues em Guaramiranga 2025: veja programação de hoje, sábado (1°)

Todas as atividades do Festival são abertas ao público

Redação 01 de Março de 2025

Verso

Festival Jazz & Blues 2025 reúne filha de B.B. King, clássicos cearenses e mais em Carnaval diferente na Serra

Abertura acontece nesta sexta-feira (28), com shows e ações em Guaramiranga e também na Capital; no total, 17 atrações cearenses, nacionais e internacionais abrilhantam o evento

Redação 28 de Fevereiro de 2025
Foto de Carol Panesi Trio. Ela aparece sorridente segurando violino, com cabelo solto, vestido colorido e batom marrom.

Verso

Festival de Jazz & Blues em Guaramiranga 2025: veja programação de hoje, sexta-feira (28)

Shows, bate-papos com as atrações, oficinas, seminários e ações ambientais fazem parte das ações do festival

Redação 28 de Fevereiro de 2025
Fausto Nilo, Claudette King, Marcos Lessa e Jonathan Ferr são alguns dos destaques da programação

Verso

Fausto Nilo, Claudette King e mais: com 20 shows gratuitos, Festival Jazz & Blues divulga programação; veja

Além das apresentações musicais, o evento terá residências artísticas e apresentações de alunos da rede pública de ensino do Ceará. Acesso às atividades é gratuito

Redação 07 de Fevereiro de 2025

Verso

Festival de Jazz e Blues em Guaramiranga 2023: veja programação de hoje, terça-feira (21)

Toda a programação de hoje é gratuita e tem atrações como Miqueias dos Santos e Stênio Gonçalves

Redação 21 de Fevereiro de 2023

Verso

Festival de Jazz e Blues em Guaramiranga 2023: veja programação de hoje, sábado (18)

Com homenagens a Luizinho Duarte e Ednardo, Jazz e Blues abre a programação da 24ª edição

Redação 18 de Fevereiro de 2023

Verso

Festival Jazz & Blues 2023 homenageia Ednardo e terá shows de Makem e Silvero Pereira

Evento acontece durante o Carnaval, em Guaramiranga, com shows, bate-papos, oficinas e homenagens

Redação 26 de Janeiro de 2023
