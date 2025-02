Festival de Jazz & Blues em Guaramiranga 2025: veja programação de hoje, sexta-feira (28)

A partir desta sexta-feira (28), Guaramiranga recebe a 26ª edição do Festival Jazz & Blues, que segue até a terça-feira (4) de Carnaval. O evento tradicional oferece uma programação ampla, com shows, bate-papos com as atrações, oficinas, seminários e ações ambientais.

Hoje, a programação conta com apresentações do Carol Panesi Trio, Claudine e do Projeto Música é para a Vida, com os professores Rodrigo “Digão” Braz e Fábio Leal.

Todas as atividades do Festival são abertas ao público, com exceção das oficinas, destinadas para alunos já inscritos. As ações são livres para todas as idades, com acesso gratuito, sem retirada de ingressos antecipados.

Teatro Rachel de Queiroz

19h - Abertura do festival.