Carnaval para quem não gosta de Carnaval: veja programação com circos, cinema e shows de rock e jazz em Fortaleza

Com ampla programação festiva para o período do Carnaval, Fortaleza prepara dias intensos de folia, com muitos shows, festas e blocos em espaços públicos e privados. No entanto, para quem prefere curtir o tempo livre com outras atividades culturais, a Capital também oferece opções divertidas e acessíveis para todos os gostos e idades.

Até a próxima terça-feira (4), a Cidade se mantém ativa com atividades como shows circenses, planetário e apresentações musicais de diversos ritmos, além de programação especial nos cinemas, que ajudam o público a "se preparar" para o Oscar 2025, que acontece no próximo domingo (2).

Confira, a seguir, um roteiro feito pelo Verso com alguns das principais atividades culturais não relacionadas à programação carnavalesca:

Cinemas têm programação com foco no Oscar

Legenda: Indicados ao Oscar, 'Conclave', 'Flow' e 'Anora' são algumas das opções em cartaz nesta semana Foto: Divulgação

Seguindo a tradição de oferecer uma programação mais tranquila para quem quer aproveitar os dias de folga, muitos cinemas da Capital funcionarão normalmente, com filmes para todos os gostos e idades.

Para dar destaque à maior premiação do cinema mundial, o Cinema do Dragão realiza, neste sábado (1º) e domingo (2), a Maratona Oscar 2025, com sessões de filmes indicados nas duas salas, das 13h40 às 22h.

Nos cinemas dos shoppings, também estão em cartaz sucessos de bilheteria que concorrem ao Oscar, como o brasileiro Ainda Estou Aqui, Anora, Sing Sing, O Brutalista, Conclave, Um Completo Desconhecido e a animação Flow, além de outros filmes para toda a família, como O Homem-Cão e Capitão América: Admirável Mundo Novo.

Confira a programação completa dos principais cinemas no Ingresso.com

A magia do circo durante o Carnaval

Para quem quer aproveitar as últimas apresentações da temporada de férias de circos na Capital, é possível curtir sessões durante todo o período de folia. No momento, seguem em cartaz o Circo Celestia e o Internacional Circo Kroner, ambos com atrações imperdíveis e para toda a família.

No Celestia, os artistas fazem uma combinação única de música, dança, teatro e manobras radicais, com palhaços, equilibristas, mágicos, trapezistas, globo da morte e muito mais. Um dos destaques é o freestyle motocross, na qual as motos voam por cima da plateia.

Com capacidade para até 1.900 pessoas, o circo contará com três sessões diárias durante todo o Carnaval, de sábado (1º) a terça-feira (4). Há, ainda, sessões nesta quinta (27) e sexta-feira (28).

Legenda: Circo Kroner terá apresentações durante o Carnaval Foto: Vitoria Vasconcelos/Divulgação

Já o Circo Kroner, que retornou a Fortaleza após 25 anos, conta com uma estrutura moderna e um elenco de mais de 60 artistas, incluindo uma banda que acompanha, ao vivo, a apresentação.

Entre as atrações, divertidas e adequadas para públicos de todas as idades, destacam-se a trupe de báscula e o globo da morte com cinco motos.

Legenda: A argentina Romina Sanchez e o brasileiro Felipe Abreu apresentam o espetáculo Foto: Diogo Andrade/Divulgação

Como parte da programação de comemoração dos 11 anos de história, a Companhia Laguz Circo realiza, até abril, uma série de shows circenses no Ceará.

No domingo de Carnaval (2), o grupo apresenta o espetáculo “Suspiros e Burbujas”, que encanta pela aproximação do público com a palhaçaria, pelos elementos lúdicos e pela trilha sonora composta com acordeon e escaleta. O acesso é gratuito.

Serviço

Circo Celestia

Quando: Sessões de quinta (27) a terça-feira (4)

Onde: Av. Washington Soares, 1100 - Edson Queiroz (em frente ao Centro de Eventos do Ceará, ao lado da concessionária Mitsubishi Mito)

Ingressos: A partir de R$ 40 | Vendas neste link ou nas bilheterias locais (sem taxa de conveniência administrativa online)

Mais informações: @circocelestia

Circo Kroner

Quando: Sessões de quarta (26) a domingo (4)

Onde: Ao lado do Siará Hall (av. Washington Soares, S/N - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 25 (promocional) | Vendas neste link ou nas bilheterias locais (sem taxa de conveniência administrativa online)

Mais informações: @circokroneroficial

Espetáculo “Suspiros e Burbujas” - Companhia Laguz Circo e Teatro

Quando: Domingo (2), às 16h

Onde: Biblioteca Comunitária Papoco de Ideias (Tv. Piauí, 387 - Pici)

Gratuito

Folia para amantes de rock, MPB e jazz

Legenda: Plastique Noir abre a programação do Snake CarnaRock, no Snake Bar, nesta sexta-feira (28) Foto: Gil Sousa/Divulgação

Além dos tradicionais ritmos carnavalescos, uma série de shows para quem busca outras sonoridades acontece na Capital durante o período festivo. Para quem curte rock, o destaque é a programação especial feita por bares especializados no gênero musical, como Snake Bar, Esconderijo Pub e Ophera Music Bar.

No Snake, a programação do CarnaRock dura todos os dias da folia e terá dias temáticos que celebram diversos subgêneros musicais. Na sexta-feira (28), é dia de rock retrô e pós-punk, com shows da banda Plastique Noir e discotecagem com clássicos dos anos 80. No sábado (1º), o homenageado é o indie rock, com tributo a Arctic Monkeys e Twenty One Pilots. No domingo (2), o projeto Paradão Popular leva o melhor do brega para o espaço. Já na segunda (3) e na terça-feira (4), o bar tem como foco o mix de ritmos musicais, com discotecagem diversa e karaokê, respectivamente.

No Esconderijo Rock Pub, o já tradicional Bloco do Eu Bebinho reúne 15 atrações em uma programação que vai de sexta-feira (28) a domingo (2). Entre os destaques estão covers de bandas como Iron Maiden, Slipknot, Evanescence, Metallica e Oasis, entre outras.

Quem também realiza um "carnarock" é o Ophera Music Bar, novo espaço de rock da Capital. Também com dias temáticos, a programação acontece nos quatro dias oficiais de folia e reúne 17 bandas, com tributos a clássicos do rock como Judas Priest, Scorpions e Aerosmith, além de grupos com repertórios autorais, como Harmonist e Madame Kadillac.

Já para quem curte música brasileira e boa gastronomia, neste sábado (1º), uma das opções de lazer é o show dos cantores Mimi Rocha e Júlia Dantas no restaurante Cantinho do Frango. No repertório, sucessos da MPB, do pop e do rock embalam a noite dos foliões.

Legenda: Yudith Rojas & Niccole Meza Sexteto se apresentam na Praça do MIS no domingo (2) Foto: Mau Padilla /Zully Ramos / Divulgação

No domingo de Carnaval (2), o tradicional Festival Jazz & Blues de Guaramiranga chega a Fortaleza para uma noite de programação especial na Capital. Por aqui, o shows acontecem na Praça do Museu da Imagem e do Som, onde se apresentam os músicos Adelson Viana, Cristovão Bastos e Cainã Cavalcante, com o show “Afinidades”, e Yudith Rojas & Niccole Meza Sexteto, com o show “Encontro Cuba-Venezuela-Brasil”.

Serviço

Snake CarnaRock

Quando: De sexta (28) a terça-feira (4), a partir das 19h

Onde: Snake Bar (rua Carapinima, 1994 - Benfica)

Ingressos: R$ 15

Mais informações: @snakebar2020

Bloco do Eu Bebinho

Quando: De sexta (28) a domingo (2), a partir das 21h

Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa - 4558, Damas)

Ingressos: A partir de R$ 20 | Vendas no local e no Sympla

CarnaRock do Ophera Music Bar

Quando: De sábado (1º) a terça-feira (4), a partir das 18h

Onde: Ophera Music Bar (av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

Ingressos: A partir de R$ 15

Mais informações: @opheramusicbar

Show - Mimi Rocha e Júlia Dantas

Quando: Sábado (1º), às 19h

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Couvert: R$ 20

Festival Jazz & Blues em Fortaleza

Quando: Domingo (2), a partir das 18h

Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito

Planetário

Legenda: Sessões acontecem de quinta-feira a domingo, a partir das 17h Foto: Ismael Soares

Outra opção para quem quer programações mais tranquilas é visitar o Planetário Rubens de Azevedo, no Dragão do Mar. O espaço conta com sessões infantis e apresentações para jovens e adultos.

Neste fim de semana, há quatro sessões/apresentações diferentes em cartaz: "A Lenda da Princesa Acorrentada" (infantil, às 17h); "Da Terra às Galáxias" (juvenil-adulto, às 18h); "O Lado escuro da luz" (juvenil-adulto, às 19h); e "Kira" (juvenil-adulto, às 20h).

Serviço

Planetário Rubens de Azevedo

Quando: De quinta-feira (27) a domingo (2)

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

Para acompanhar e torcer pelo Oscar

Legenda: Filme dirigido por Walter Salles concorre em três categorias no Oscar 2025 Foto: Divulgação

Quem quiser se reunir com amigos e familiares para torcer por "Ainda Estou Aqui" e por Fernanda Torres no Oscar 2025 terá opções de lazer a gastronomia para curtir o momento especial mesmo em meio a folia.

Pelo menos quatro bares da capital cearense farão eventos de transmissão da cerimônia, que ocorre a partir das 21h do próximo domingo (2): as duas unidades do pub Bulls Beer House, localizadas na Parquelândia e na Aldeota; o The Ribs Smoke House, no Dionísio Torres; e o Vila Camaleão, no Meireles.

Serviço

Bulls Beer House

Quando: Domingo (2), a partir das 19h

Onde: Rua Gustavo Sampaio, 800 (unidade Parquelândia) / Rua Coronel Jucá, 700 (unidade Aldeota)

Entrada livre

Mais informações: @bullsbeerhouse



The Ribs Smoke House

Quando: Domingo (2), a partir das 21h

Onde: Av. Barão de Studart, 2023 A - Dionísio Torres

Reservas aceitas com chegada até às 20h

Mais informações: @theribsbr



Vila Camaleão

Quando: Domingo (2), a partir das 20h

Onde: Av. Barão de Studart, 671 - Meireles

Quanto: R$ 20 (valor de 1º lote) / R$ 30 (valor de 2º lote)

Mais informações: @vilacamaleao