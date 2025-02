Festival Jazz & Blues 2025 reúne filha de B.B. King, clássicos cearenses e mais em Carnaval diferente na Serra

Pensou em programação alternativa de Carnaval, pensou em Festival Jazz & Blues. Na 26ª edição, o evento nascido e sediado no Ceará segue como a opção para quem deseja aproveitar a folia momina de outro modo: mais achegado ao friozinho da serra e atento ao que de mais sofisticado pode apresentar a música instrumental nacional e internacional.

Tradicionalmente realizado em Guaramiranga, o projeto, totalmente gratuito, agora também reserva um dia em Fortaleza – o domingo, 2 de março, com shows no Museu da Imagem e do Som (MIS). Além disso, entre outras novidades, está a maior extensão da programação, sobretudo a partir da retomada do programa de formação de residências artísticas.

“Ou seja, também vamos ter apresentação de alunos nos palcos do festival”, destaca Maria Amélia Mamede, idealizadora e diretora da iniciativa. Segundo ela, o evento desta vez homenageia artistas de outros Estados, algo até então inédito na história da empreitada. São eles: a instrumentista paulistana Léa Freire e o gaitista carioca Maurício Einhorn.

Legenda: Filha do lendário guitarrista, cantor e compositor americano B.B. King, Claudette King cantará músicas de própria autoria e também do pai Foto: Carolyn Y. Grady Rhythmic Images Photography

Ainda assim, o tributo a nomes de cá persiste, desta vez contemplando Adelson Viana e Fausto Nilo. “O festival sempre buscou valorizar essa diversidade, quebrando preconceitos etários, de raça e de gênero, o que faz, por exemplo, que a participação feminina seja muito expressiva”. Prova disso é a quantidade de apresentações contemplando apenas mulheres frente às 17 atrações vindas de vários lugares do Ceará, do Brasil e do mundo.

Legenda: Tradicional nome do evento, Fausto Nilo será homenageado no Jazz & Blues deste ano Foto: Guilherme Silva

Um dos maiores nomes e surpresas nessa seara é a presença de Claudette King, filha do lendário guitarrista, cantor e compositor americano B.B. King. A proposta é que o público aprecie a artista a partir de canções de própria autoria dela e de músicas consagradas do pai.

Realização de oficina tátil para pessoas cegas descobrirem instrumentos musicais, trilha com observação de pássaros, lançamento do novo trabalho de Jorge Helder, apresentação na duas igrejas de Guaramiranga, tenda com programação infantil e vários outros instantes de debate e vivência são outros pontos altos do roteiro. “Começamos a preparar a programação em setembro do ano anterior e estamos animados para mais uma edição”.

Tradição e novos passos

Presente desde os primeiros anos do festival – seja em apresentações solo, seja ao lado de outros artistas – Adelson Viana se diz honrado com o fato de ser homenageado por um evento que considera seminal para a música instrumental cearense. “O festival sempre oferta shows maravilhosos e é preparado com muito carinho e cuidado. Fico muito feliz”, diz.

Nesta edição, no sábado (1º), às 21h, ele integra o show “Afinidades” junto ao maestro Cristóvão Bastos – parceiro de Chico Buarque – e ao violonista Cainã Cavalcante. Diz-se contente pela oportunidade. “Estou muito feliz por isso, principalmente porque o repertório contemplará o que nós três gostamos de tocar, baseado numa admiração recíproca”.

Legenda: Além de homenageado pelo evento, Adelson Viana fará duas apresentações no festival Foto: Flávio Oliveira

Adelson também estará no MIS com a mesma formação, antecedendo o show “Encontro Cuba-Venezuela-Brasil”, apresentado por Yudith Rojas (Cuba) e Niccole Meza (Venezuela) Sexteto. Ou seja: música e movimento não faltarão ao instrumentista cearense, cujos próximos passos incluem álbum inédito com Cristóvão Bastos; turnê pela Europa com o grupo “Murmurando”, envolvendo shows e palestras; e apresentações juninas.

Sobre se apresentar tanto em Guaramiranga quanto em Fortaleza, Adelson celebra o fato de o público ter as duas chances de aproveitamento das atividades, democratizando ainda mais o acesso à arte. “Fazer esse festival na época do Carnaval foi uma ideia muito iluminada. Nós, músicos, precisamos de eventos como esse, que dão palco e oportunidade para mostrarmos nosso trabalho tendo em vista que a música transforma o coração das pessoas”.

Elas à frente

De um veterano a alguém estreante no evento. É a primeira vez que a cantora Ângela Lopes se apresentará no Jazz & Blues, motivo de grande alegria e contentamento. “O festival sempre foi um sonho pra mim”, confessa. O show na qual participará é intitulado “Elas, o Ceará e o Jazz”, no qual estará ao lado de Mariana Lima e Raara Rodrigues.

A apresentação, montada pelo músico e produtor cultural Dalwton Moura, fala sobre o jazz feito no Ceará a partir de compositores da terra. O recorte temporal é generoso: vai da década de 1930 e segue até os dias de hoje a partir de nomes incontornáveis do segmento.

Legenda: Ângela Lopes, Mariana Lima e Raara Rodrigues estarão à frente do show “Elas, o Ceará e o Jazz” Foto: Tainá Facó

“Uma coisa que achei legal do festival é que ele teve o cuidado de contemplar outras artistas mulheres além da gente nessa banda. Acho fantástico porque, para nós, mulheres, o mercado do jazz está cada vez mais em ascensão, reunindo mais admiradores, e o Jazz & Blues é um dos grandes responsáveis por essa repercussão”, dimensiona.

Tendo iniciado no chorinho e hoje se dedicando cada vez mais ao jazz, Ângela reflete a fatia artística cada vez mais propensa a pesquisar e ir fundo nos próprios ofícios, algo que se reflete na elegante e poderosa performance no palco. “Será um show surpreendente, tenho certeza, reunindo composições de épocas diferentes e o amor pelo instrumental”.



Serviço

26º Festival Jazz & Blues

De 28 de fevereiro a 4 de março de 2025, em Guaramiranga, e dia 02 de março em Fortaleza. Acesso gratuito a toda a programação. Mais informações pelo site oficial do evento e nas redes sociais (instagram e facebook)