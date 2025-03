Festival de Jazz & Blues em Guaramiranga 2025: veja programação de hoje, sábado (1°)

O segundo dia da 26ª edição do Festival Jazz & Blues acontece neste sábado (1º) em Guaramiranga. Tradicional no Carnaval da Serra, a programação ampla inclui shows, bate-papos com as atrações, oficinas, seminários e ações ambientais.

Hoje, a programação conta com Léa Freire, Jorge Heldes, Adelson Viana, Raara Rodrigues e mais atrações.

Todas as atividades do Festival são abertas ao público, com exceção das oficinas, que teve inscrição prévia. As ações são livres para todas as idades, com acesso gratuito, sem retirada de ingressos antecipados.

6h30 - Refúgio de Vida Silvestre Periquito Cara-Suja

Observação de Aves

9h - Sede da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA)

Música é para a Vida - Seminário “A música no Ceará: desafios e perspectivas”

11h - Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga

Café no Tom - Adelson Viana

14h - Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga

Exposição Previna

16h30 - Cidade Jazz & Blues

Projeto Música é para a Vida - Apresentação de alunos da Prática de Conjunto - Turma da professora Carol Panesi

Ângela Lopes, Mariana Lima e Raara Rodrigues - Show “Elas, o Ceará e o Jazz – O Jazz de Compositores Cearenses”

Léa Freire Quarteto

Homenagem a Léa Freire antes do show

21h - Cidade Jazz & Blues