Cid Gomes inaugura boteco na Serra da Meruoca em meio a promessas de não ser candidato em 2026

O senador Cid Gomes (PSB) inaugura, na próxima quinta-feira (27), um novo empreendimento comercial na entrada do distrito da Palestina, na cidade de Meruoca. O Boteco Barrigudim fica localizado na altura do km 13 da CE-440. O evento inaugural começa a partir das 19h e terá como atrações musicais o cantor Márcio Greyck e a banda Hereditários.

O novo comércio de Cid surge em um momento no qual o parlamentar promete não disputar mais cargos eletivos, dedicando-se às articulações de bastidores e aos empreendimentos privados. O boteco integra um complexo do senador, que inclui ainda posto de gasolina, loja de conveniência, loja de queijos e vinhos, supermercado e academia.

Veja também PontoPoder Cinco pontos para entender os planos do PSB Ceará e de Cid Gomes para 2026 PontoPoder Lia descarta candidatura de Cid ao Governo do Ceará em 2026: ‘Ele não quis em 2022, por que iria querer agora?’

Prioridades

Nos últimos anos, Cid deu declarações públicas sobre o desejo de não disputar a reeleição ao Senado ou qualquer outro cargo eletivo. Em evento de filiação de novos deputados ao PSB, no último dia 7 de fevereiro, o político destacou a dedicação pelo “projeto”, e não por uma “disputa pessoal”.

"Acho que mais importante que uma candidatura minha, é um projeto para o partido, de fazer uma bancada relevante de deputados federais e o meu desejo é fazer a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia. Tudo que for necessário para que isso aconteça, eu estarei disponível. Inclusive, (posso) abrir mão 'de uma disputa pessoal”', afirmou.

No entanto, no mesmo evento ele chegou a cogitar a possibilidade de disputar o pleito de 2026, mas para a Câmara dos Deputados.

"Eu não descarto nada. Eu quero colocar em ordem de prioridade. Para mim, no momento: discussão majoritária, nós vamos fazer em 2026. No momento, o que vai tomar a minha atenção, a minha dedicação, o meu tempo, é programar uma quantidade e uma relação de pessoas que concorram à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Essa é a minha prioridade absoluta para o momento", comentou.

Novos negócios

Irmã de Cid, a deputada estadual licenciada e secretária das Mulheres do Ceará, Lia Gomes (PSB) comentou sobre os planos públicos e privados de Cid durante participação na live do PontoPoder, em 30 de janeiro.

Segundo ela, a possibilidade do irmão disputar novos pleitos, principalmente para o Executivo estadual, é baixa. “Quando começou essa história, no começo da briga, da divisão do grupo, o Camilo (Santana) procurou o Cid, foi lá na casa dele e fez um apelo para que ele voltasse a ser candidato ao Governo, a ideia é que o Cid seria o único que poderia evitar esse racha (...) Aquilo estava na mão do Cid, era a pessoa que uniria, que conseguiria trazer, e ele não quis, por que ele iria querer agora? Vejo isso como uma futrica”, revelou Lia.

Segundo ela, desde aquela época, Cid já tinha a “decisão firme” de que não iria disputar novamente o Governo do Ceará. Entre os motivos, ela citou a ausência familiar durante o período em que ele comandou o Executivo cearense.

“O Cid também já vinha a um certo tempo querendo investir um pouco mais, construir algo na iniciativa privada, e ele verdadeiramente fez isso, porque o trabalho como senador é muito mais leve do que o trabalho de governador. Ele conseguiu se dedicar, tem um sítio que era do nosso pai e ficou para ele, ele está lá criando tilápia, plantando limões, comprou um terreno em frente e está abrindo um posto de gasolina, vai abrir uma loja de queijo também, está animado com o empreendimento dele”, disse a irmã.