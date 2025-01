Membros de torcidas organizadas são alvos de busca e apreensão por crimes em jogos de futebol no Ceará

Pelo menos nove membros de torcidas organizadas do Fortaleza Esporte Clube foram alvo de mandados de busca e apreensão pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nesta quarta-feira (29). Os suspeitos são investigados por ações criminosas cometidas em partidas de futebol.

O delegado Alisson Gomes, titular da Delegacia Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), comentou que os trabalhos policiais foram realizados como resultado de uma briga de torcidas do Fortaleza ocorrida em uma partida de futsal no Centro de Formação Olímpica (CFO) em 2024. À época, as torcidas foram suspensas pelo clube.

A Operação intitulada "Cartão Vermelho" ocorreu na Capital cearense nos bairros Henrique Jorge, Dias Macedo, Pirambu, José Walter, Maraponga, Passaré e Castelo Branco. Já em Caucaia, foram cumpridos mandados nos bairros Araturi e Parque Soledade.

Com os suspeitos, foram apreendidos material de torcida organizada, celulares e outros objetos. Um deles também foi encontrado com uma quantidade de maconha não informada, e foi conduzido à Draco, onde foi feito um Boletim de Ocorrência (B.O).

Identificação de novos suspeitos

A Polícia Civil ainda informou que as investigações para investigar mais suspeitos de envolvimento em crimes de torcida organizada continuam. Os trabalhos serão conduzidos pela Draco, que apura "fatos e monitora possíveis eventos criminosos";

"Os trabalhos investigativos foram coordenados pela Draco e contaram com apoio de informações do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), da Polícia Militar do Ceará (PMCE)", informou a corporação, em nota.

Violência nos estádios

Nesse último fim de semana, torcedores de organizadas protagonizaram brigas e agressões nas arquibancadas dos estádios Domingão, em Horizonte e no Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que uma "traição" dentro da própria organizada do Fortaleza e uma nova torcida do Ceará teriam sido os motivos da confusão.

As cenas de vandalismo fizeram com o Tribunal de Justiça Desportiva suspendesse as torcidas e colocasse uma faixa no espaço de torcedores. O Fortaleza, por exemplo, anunciou o rompimento com as organizadas.

Medidas como identificação facial no estádio Presidente Vargas foram anunciadas nesta semana pela Prefeitura de Fortaleza.

