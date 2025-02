PM prende quatro suspeitos de tentativa de homicídio em Sobral, no Ceará

Quatro suspeitos de participação em uma tentativa de homicídio foram presos em flagrante em Sobral, na região Norte do Ceará, na última quinta-feira (13), segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A captura teve o apoio de uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Na ocasião, ainda foram apreendidos uma arma de fogo, uma motocicleta e um automóvel.

Por volta das 9h30, os agentes do Raio foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, em uma via pública do bairro Padre Palhano.

O grupo se deslocou até o endereço indicado, onde foi avisado sobre uma ocorrência de tentativa de homicídio, e passou a realizar diligências para capturar os suspeitos.

Ao ver a aproximação dos policiais, a dupla suspeita de praticar o crime em uma motocicleta tentou embarcar em um carro, que prestava apoio.

A dupla que estava no carro, de 36 e 44 anos, recebeu voz de prisão. Outra equipe do CPRaio foi acionada para dar apoio.

Os suspeitos na motocicleta, de 19 e 33 anos, que tentaram fugir, foram encontrados e, com eles, apreendida a arma utilizada para praticar o crime: um revólver e cinco munições calibre 38.

Também foram apreendidos pelos policiais militares o automóvel utilizado como apoio, a motocicleta usada para praticar o crime e mais dois aparelhos celulares.

Os quatro suspeitos e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Regional de Sobral.

Os homens foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio doloso e colocados à disposição da Justiça.

Denúncias sobre o caso

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.