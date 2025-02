Anúncio de venda de droga nas redes sociais leva Polícia a desativar laboratório de maconha em Fortaleza

Após anunciar a venda dos entorpecentes nas redes sociais, um homem de 33 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas. A ocorrência foi na Vila Manoel Sátiro, na última sexta-feira (14). Na ação foi desativado um laboratório onde era produzida a droga.

No local, os policiais civis apreenderam 19 pés orgânicos de canábis, uma motocicleta e um celular. A prisão do suspeito aconteceu após um trabalho de inteligência da Delegacia de Narcóticos (Denarc), com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE).

Após a investigação, os agentes foram até o local indicado, onde flagraram o homem "trabalhando" e de possa de uma estufa artesanal com uma plantação de maconha dentro. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, lesão corporal dolosa, ameaça, violência doméstica e roubo.

O criminoso foi conduzido para a Denarc, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e fica à disposição do Poder Judiciário.

Canais de denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para os números (85) 3101-7419, da Denarc. O sigilo e o anonimato são garantidos.