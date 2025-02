Empresário é preso sob suspeita de participar de esquema de superfaturamento em contratos de limpeza urbana no Ceará

Mais um empresário investigado em um esquema de superfaturamento em contratos de limpeza urbana no Ceará foi preso. O Ministério Público do Ceará (MPCE) comunicou nessa sexta-feira (14) a prisão do suspeito que estava foragido desde o ano passado.

O nome do suspeito preso não foi divulgado. De acordo com o MP, o suposto superfaturamento de contratos e serviços de limpeza urbana aconteceu no município de Morada Nova, de 2022 a 2024. Dois empresários permanecem foragidos.

"O investigado estava foragido desde outubro do ano passado, quando o Gecoc deflagrou a Operação Terra Limpa. Conforme as investigações, os empresários teriam superfaturado os valores previstos para a prestação dos serviços com anuência do presidente da Autarquia de Meio Ambiente de Morada Nova, com base em medições supostamente falsas", disse o órgão acusatório.

Veja também Segurança Justiça interdita cinco presídios no Ceará de receber novos detentos, devido à superlotação Segurança PM preso é investigado por receber droga dentro de pastel no Presídio Militar em Fortaleza

Em outubro de 2024, foram presos o presidente da Autarquia de Meio Ambiente de Morada Nova e outro empresário. Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, peculato e falsidade ideológica.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

CONTRATOS MILIONÁRIOS

O MP alega que a ação criminosa teria gerado prejuízo aos cofres públicos e enriquecimento ilícito aos empresários: "As empresas investigadas teriam faturado mais de R$ 10,6 milhões em contratos firmados com o município de Morada Nova em apenas três anos".

Além das prisões, foram cumpridos pelo menos 10 mandados de busca e apreensão nas casas dos empresários e do gestor público nos municípios de Fortaleza, Tabuleiro do Norte e Morada Nova, e nas sedes das empresas investigadas, da Prefeitura de Morada Nova e da Autarquia do Meio Ambiente da cidade.

Foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos que auxiliam na investigação do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) do MPCE.